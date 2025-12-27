調查：日本家庭「隱形資產」 估達90.5兆日圓

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本線上二手交易平台營運商Mercari Inc.最近一項調查顯示，日本家庭擁有價值約90.53兆日圓(約18.15兆台幣)的「隱形資產」(hidden assets)，即閒置1年以上未使用、未被發揮經濟價值的二手物品，換算下來，日本平均每人擁有約74萬日圓(約14.8萬台幣)的閒置資產。

《共同社》27日報導，這項於10月進行的調查訪問2400人，結果顯示，時尚類商品佔總數的33.6％，其次是愛好休閒用品(包括玩具和戶外裝備)佔22.2％，書籍、音樂和遊戲類商品佔21.2％。

該總額是根據Mercari應用程式上的平均交易價格計算得出的。其中，包括名古屋在內的中部地區居民的隱形資產最高，人均89萬8765日圓(約18萬台幣)，其次是包括大阪在內的近畿地區，人均80萬5086日圓(約16萬台幣)。這兩個地區以房屋面積相對較大和收入較高而聞名。

這項調查也詢問受訪者處理閒置物品的計畫，結果發現，到2025年底，價值近10兆日圓(約2兆台幣)的物品可能會被丟棄。

Mercari透過這項調查向大眾強調，如果將這些物品售出，將能釋放出龐大的流動資金，促進消費經濟。

