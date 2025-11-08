調查：美政府關門衝擊浮現 消費者信心跌至歷史次低點

根據美國密西根大學(University of Michigan)每月進行的一項調查顯示，受到美國聯邦政府持續關門影響，11月的美國消費者信心指數下滑至50.3，接近歷史最低點。

英國「衛報」(The Guardian)7日報導，美國消費者信心指數從10月的53.6，降至11月的50.3，下滑了大約6%。這項指數曾在2022年6月疫情期間降至50.0，創下自1978年調查以來的歷史低點。

負責主持這項調查的密西根大學社會研究所副教授徐喬安(Joanne Hsu)指出，隨著聯邦政府持續關門超過一個月，消費者開始對經濟的負面影響表達擔憂，「本月的消費者信心普遍下降，在不同年齡、收入和政治立場的族群中都能看見」。

針對密西根大學這項消費者信心指數調查，美國智庫「基礎協力」(Groundwork Collaborative)政策和倡導主管賈奎茲(Alex Jacquez)表示：「美國人對經濟失去信心，因為他們的處境正在惡化。川普總統對改善美國家庭生活沒有太大興趣，這一點日益清晰。」

根據美國整合運算及企業外包供應商ADP公司本週公布的數據顯示，美國私人企業10月就業人數增加4萬2000人，雖然優於預期，但相較於去年11月至今年1月、每月平均新增就業人數18萬8000人，仍有明顯放緩。

全球人力資源公司Challenger, Gray & Christmas Inc.6日公布一份報告指出，美國企業在10月裁員15萬3074人，比去年同期增加175%，創下自2003年以來的同期最高紀錄。(編輯：沈鎮江)