調查：美青少年對媒體抱負面看法 6成受訪者稱記者常斷章取義

美國非營利組織「新聞素養計畫」（News Literacy Project）日前透過網路，調查1318名13至18歲美國青少年對新聞媒體的看法，調查期間為今（2025）年4月28日至5月12日，抽樣誤差範圍正負5.3個百分點。

調查結果發現，大多數青少年對新聞媒體持負面看法，有84%受訪者以「偏見」、「瘋狂」、「無聊」、「假」、「糟糕」等負面詞彙，用來形容現在的新聞媒體。

此外在對於記者的認知上，有超過一半的青少年認為記者經常從事不道德行為，例如捏造訊息、斷章取義或替廣告商營利；有將近四分之一的青少年認為，記者很少或從未在報導前確認過事實；還有60%青少年認為，記者經常透過照片或影片斷章取義。

而在流行文化的形象方面，有三分之二的青少年聯想不出關於新聞媒體的電視或電影，最常被提及的作品甚至包含《蜘蛛人》系列電影，但該系列電影對媒體的描述並非正面。美聯社指出，這與美國上一代民眾透過1976年奧斯卡得獎電影《大陰謀》（All the President’s Men），了解《華盛頓郵報》記者如何揭露水門事件有所不同。

對於研究結果，新聞素養計畫研究與設計部的副總裁亞當斯（Peter Adams）向美聯社表示，「其中一部分（態度）是應該的，但更多是基於誤解。」

紐約州立大學石溪分校新聞素養中心執行董事施奈德（Howard Schneider）則說，對該調查結果感到不意外；但他也強調，當青少年接觸越多正規的新聞，態度就會變得越正面。