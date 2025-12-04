調查：財務健康平均分數下滑 8成民眾低估退休花費

（中央社記者蘇思云台北4日電）國泰世華銀行今天攜手資誠企業管理顧問公司發布「2025台灣全民財務健康關鍵報告」，調查結果顯示，台灣全民財務健康平均分數為56.9分，較2023年下滑2.3分，且82%的未退休民眾低估了退休後的每月生活開支，遠低於已退休者實際花費7.2萬元。

國泰世華銀行今天舉行「2025年台灣全民財務健康關鍵報告」記者會，報告調查超過3萬份樣本，剖析台灣民眾的財務健康狀況，並從日常生活收支、風險抵抗力、財務信心、財務規劃及心理富足5大構面做分析。

國泰世華銀指出，今年調查顯示，台灣全民財務健康平均分數為56.9分，較上一次調查、2023年下滑2.3分，顯示民眾在面對經濟不確定性與市場波動時，財務韌性不足。

調查進一步發現，風險抵抗力與財務信心下降最明顯。其中，34歲以下族群的風險抵抗力平均下降12個百分點，顯示年輕世代在儲蓄習慣與緊急應變能力上相對薄弱，亟需建立更穩健的財務基礎。此外，近半數民眾認為自己在面對重大金融衝擊時準備不足，且整體金融知識與投資信心呈現下滑趨勢。

報告也揭露退休準備不足的隱憂，調查顯示，退休後預估每個月生活所需花費從2023年的新台幣4.9萬上升到2025年的6.1萬，更有高達82%的未退休民眾低估了退休後實際可能所需的生活開支，遠低於已退休者實際每個月的花費7.2萬元。

報告顯示，財務健康表現優異的民眾，具備3項特質，包括擁有定期檢視財務狀況的習慣，持續參與市場並採取多元投資配置，以及具備金融知識與工具運用能力。（編輯：楊蘭軒）1141204