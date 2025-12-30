調查：近6成企業明年首季調薪 人力策略轉向精準留才

（中央社記者曾筠庭台北30日電）1111人力銀行今天公布「2026年企業第1季徵才加薪調查」顯示，近6成企業預期明年首季將調薪，平均調幅約4.1%，但明年第1季開缺徵才比例自57%降至44%，呈現「徵才降溫、加薪升溫」的趨勢，反映企業人力策略將重點放在關鍵職務補位與核心人才留任。

1111人力銀行表示，企業回顧今年營運狀況，有64.1%認為符合預期、8.9%高於預期，合計逾7成3給予正向評價；在獲利表現方面，48.3%企業表示滿意。展望2026年第1季，仍有44%企業規劃徵才，主要補強基層執行人力與專業技術人才，占比分別為46%與32.5%。

進一步分析產業別需求，以資訊科技業、建築營造及不動產、餐飲及住宿、醫療照護與環境衛生，以及傳統製造業等5大產業的徵才需求最為明顯。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，科技業在AI、高效能運算、資安及半導體先進製程持續擴張下，對研發與系統整合人才需求仍然強勁；餐飲、服務與製造業則因缺工已成結構性問題，即使景氣保守，仍須持續招募以維持營運。

1111人力銀行表示，在薪資調整方面，59.8%企業表示明年第1季有調薪計畫，較去年增加7.3個百分點，創2022年以來新高，其中39.4%將採取全面調薪。平均調幅為4.1%，與去年持平。調薪幅度較高的職務集中在業務貿易與門市客服、維修加工及操作技術，以及管理幕僚與人事行政等類型。

企業調薪考量因素，以營運狀況與個人績效各占45%最高，其次為年資、留才需求與專業能力。曾仲葳表示，除薪資外，企業也普遍搭配績效獎金、年終獎金、員工旅遊，以及優於勞基法的休假制度，以提升留任意願。

1111人力銀行指出，企業在明年第1季開缺徵才比例，較去年同期由57%下修至44%，但調薪意願卻逆勢上升，顯示企業策略由大規模擴編轉向精準補位與留住關鍵人才。面對美國對等關稅、地緣政治與產業轉型等不確定因素，僅26.7%企業表示將因景氣不明而暫緩調薪。

至於明年元月起最低工資調升至月薪新台幣2萬9500元、時薪196元，調查顯示，34%企業認為成本增加將影響調薪幅度，仍有65.5%表示加薪政策不受影響。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，企業未來關鍵不僅是是否徵才或加薪，而是在有限資源下，如何找到能與企業共同成長的人才；對求職者而言，應盤點自身技能是否與產業趨勢接軌，以提升長期競爭力。

本次「2026企業第1季徵才加薪調查」為1111人力銀行針對企業人資人員進行立意抽樣，調查時間為2025年12月5日至12月25日，有效樣本數為1089份。（編輯：潘羿菁）1141230