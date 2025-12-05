調查：逾4成企業認為年輕人對零售業興趣減弱

（中央社記者曾筠庭台北5日電）1111人力銀行今天公布零售業徵才現況調查，考量零售業須配合輪班、假日上班制度，加上要扛業績壓力，有46.5%企業認為「年輕人對零售業興趣減弱」；另有近5成企業主認為，目前最大痛點是新人無法久任導致訓練成本高。展望明年人力需求，雖有41.4%企業維持現有人力配置，但有18.9%規劃擴編。

1111人力銀行表示，在國際局勢變動與營運成本攀升的壓力下，零售業人力需求與招募狀況正出現明顯變化，近一年受台美關稅談判等不確定因素影響，有32%的零售企業調整人力規模，其中23%下修徵才需求，僅9%逆勢增聘。

調查也顯示，今年底消費旺季並未帶來明顯的人力需求成長，僅12.2%企業招募短期人力，平均時薪新台幣195元，主要缺口集中在第一線門市、倉儲物流與行政後勤，多達87.8%企業表示，即使週年慶或節慶檔期到來，也不會特別增加人手，反映業者面對成本壓力時的節制策略。

在人力吸引與留任方面，零售業面臨的結構性挑戰愈趨明確。調查說明，45%企業選擇調薪留才，平均調幅2.5%，但仍有55%的企業因成本因素難以調整薪酬。企業普遍反映，輪班、假日上班與業績壓力，使門市工作吸引力下降，而「年輕人對零售業興趣減弱」（46.5%）與少子化造成的應徵者減少（40.3%），是缺工主因。

調查結果顯示，針對徵才難度方面，零售業整體平均為6.6分（滿分10分），其中百貨與專櫃因需承擔業績壓力，難度達7.8分為最高；超商、量販與超市因流程標準化與排班彈性，徵才難度較低為5.1分。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，薪資結構難以快速改善，加上人才流向其他產業，使零售業的招募困境短期內難以緩解。人力不足讓業者必須另尋因應方式，其中包括增聘中高齡人力（34.2%）、調整營業時間（24.8%）、導入數位化點餐與結帳設備（20.1%）及增聘外籍人力（15.7%）。

業者也點出，目前最大痛點為新人無法久任導致訓練成本高（49.4%），其次是顧客量下滑與營運成本上升的矛盾（27.8%），以及基本工資調漲壓縮其他員工調薪（22.6%）。

展望明年，41.4%企業將維持現有人力配置，32.6%會視景氣調整；另有18.9%規劃擴編，7.1%預期凍結人力。

曾仲葳表示，面對關稅、成本與人力短缺等多重挑戰，零售業正處於關鍵轉型期，未來競爭不僅是招募人才，更在於打造能讓員工願意留下的職場環境，走向長期夥伴關係的思維。

1111人力銀行設計「零售業徵才現況調查」，針對企業人資進行立意抽樣，調查時間2025年11月1日至11月28日，有效調查份數為971份。（編輯：潘羿菁）1141205