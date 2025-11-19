調查：逾8成投資虛擬資產者獲利 但近3成曾遇詐騙

（中央社記者呂晏慈台北19日電）遠東商銀Bankee社群銀行發布2025虛擬資產調查報告指出，有82.7%持有者表示有獲利，較2023年提升，約4.3%獲利達10倍以上，更有2.1%表示獲利超過百倍，但有14.1%曾遇詐騙並造成財損、有15.2%遇過詐騙沒有造成財損，形同有近3成比例的虛擬資產持有者曾遇詐騙。

遠東商銀Bankee社群銀行自2019年起提供虛擬資產金流服務，並於2023年起公布虛擬資產相關調查，今天宣布攜手區塊鏈媒體動區動趨BlockTempo發布「2025虛擬資產調查報告」，剖析台灣投資者的行為與心態。

調查顯示，台灣虛擬資產持有者中男性占79.5%、女性占20.1%，平均年齡38歲；職業分布以資訊科技業居首（20.5%），其次為服務業（12.4%）、製造業（12.3%）與金融業（10.3%）；持有者中有81.6%投資股票、62%外幣、53.3%保險與40.7%基金。

調查指出，2025年受訪者虛擬資產持有率達62.7%，較2023年成長8.2個百分點，反映虛擬資產已被大眾普遍接受，此外，82.7%持有者表示有獲利，較2023年提升，約4.3%獲利達10倍以上，更有2.1%表示獲利超過百倍。

展望未來3個月的市場策略，調查顯示，有34.6%持有者計畫積極加碼主流幣，如比特幣、以太幣等；24.4%打算增加穩定幣配置以降低波動風險，23.7%選擇逢高獲利了結。

遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，虛擬資產的未來關鍵，不在於去中心化與中心化的對立，而是能否建構長期穩固的信任；安全是市場的最低共識，而信任才是推動產業持續發展的核心動能。

調查發現，雖然有70.7%受訪者表示，沒有遇過虛擬資產相關詐騙，但依然有14.1%曾遇詐騙並造成財損，另外有15.2%遇過詐騙但沒有造成財損。此外，受訪者的安全疑慮指數平均為5.7，顯示台灣虛擬資產持有者儘管獲利表現良好，仍對安全性存在一定程度的疑慮，亦凸顯信任是重要課題。

調查指出，數據正勾勒出持有者的「安全焦慮三角」，90%持有者將虛擬資產存放於中心化交易所，30%使用去中心化錢包，33%同時選擇放冷錢包保存，顯示持有者在便利性、掌控權與安全性之間取捨，難以完美兼得。

同時，調查顯示，60.5%受訪者認為銀行適合託管業務，凸顯大眾對銀行合規監管的信任度較高，傳統金融機構的信任優勢被市場所肯定，這為傳統金融機構進入虛擬資產領域提供了重要的市場基礎。

遠東商銀Bankee社群銀行「2025虛擬資產調查報告」在2025年9月間，透過線上問卷調查Bankee社群銀行及動區動趨BlockTempo讀者，總計回收1888份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為2.26%。（編輯：潘羿菁）1141119