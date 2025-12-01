調查：避免被「卡脖子」三成在華歐企計劃轉移供應鏈

（德國之聲中文網）根據中國歐洲商會的一項調查，由於中國收緊出口管制，在華歐洲企業正在尋求中國以外的合作伙伴：32%的企業計劃從其他地區采購，36%的企業正在尋找中國以外的商業伙伴。

中國歐洲商會主席埃斯克倫德（Jens Eskelund）周一（12月1日）對路透社表示，“中國的出口管制加劇了在華歐企的不確定性。”“他們現在不得不面對生產放緩甚至停產的局面。”

中國收緊出口管制是為應對美國發動的貿易戰。去年10月，北京發出威脅，稱將對稀土出口實施更嚴格的管制。歐洲在華企業為此深感擔憂，擔心供應鏈會再次中斷，他們對新冠疫情期間供應鏈突然中斷尚記憶猶新。今年4月，中國暫停出口一系列稀土元素以及相關磁體，類似的限制措施迫使一些歐洲汽車制造商停產。德國的寶馬和大眾等著名企業都是該商會的成員。

本次調查顯示，近七成（68%）企業的海外工廠依賴受到出口管制的中國零部件。

希望從中國進口稀土的歐洲企業需要向中國商務部提交復雜的申請。歐洲企業批評，中國商務部審批流程超過承諾的45天，而且過程缺乏透明度；約11%的企業表示，他們擔心“在申請過程中要披露敏感知識產權信息”。

不過，在接受調查的131家企業中，有56家表示，出口管制對其沒有影響。

