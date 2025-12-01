調查：醫院愛滋友善度9成 但4成認為需額外防護

（中央社記者曾以寧台北1日電）國內一項調查指出，94.9%醫院人員願照護愛滋感染者，但約4成認為需額外防護。專家指出，國內已逾10年無HIV職業感染案例，無論感染者是否達U=U，標準防護已足夠保障安全。

今天是世界愛滋日，台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會透過新聞稿公布「醫院人員愛滋認知度調查」第2年報告，盼透過醫事人員認知度調查評估醫療端現況，並分別推出醫事人員線上課程與大眾心理測驗，深化醫護認知、降低民眾篩檢門檻。

這項調查共自26家醫院蒐集4901份有效問卷。結果指出，94.9%醫院人員表示願意為感染者提供照護，顯示友善度維持高水準。不過，相較於2024年的84%願意、13%「病毒量低到測不到（達U=U）」即願意、3%不願意，今年僅52.6%無論病毒量高低皆願意、42.3%病毒量低到測不到即願意，不願意則略提升到5.1%。

針對愛滋感染者的醫療防護措施方面，去年81%接受調查者認為直接依循標準措施即可，約2成則會採取多戴1層手套、就診後完整消毒診間等額外保護措施；今年57.6%認為一般消毒程序與標準防護措施即可，但有17%將愛滋感染者排在最後就診、9.4%就診完進行完整診間消毒、16%多戴1層口罩或手套。

對於今年調查結果，調查團隊指出，推測是因調查樣本中，較少直接參與醫療行為的行政人員占比，自2024年的24.44%提升為2025年的31.4%。

「真正會傳染的，不是病毒，而是恐懼與誤解。」台灣愛滋病學會理事長盧柏樑表示，台灣自2013年以來，沒有出現任何「人類免疫缺乏病毒」（HIV）職業感染案例，證明無論感染者是否達U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒量即不具傳染力），標準防護措施已足以保障醫事人員安全。

為讓醫事人員在安全防護細節上，獲得更充分資訊，兩學會今年推出免費線上醫事繼續教育課程，以3個真實感染者故事改編成課程遊戲「愛の回憶疏通師」，讓醫事人員在遊戲過程，深入了解愛滋感染者所可能遭遇的生活處境與歧視，培養同理心與臨床敏感度。

學會指出，課程上線6個月以來至今，累計逾1500名醫師、護理師、藥師、牙醫師等醫事人員參與；學員前後測數據比對顯示，課程後愛滋認知度提升14.1%，證明線上課程對於補強基礎認知具有顯著成效。（編輯：管中維）1141201