調查：2025年「史上第三暖」 全球均溫比工業化前高1.44°C

世界氣象組織（WMO）近期發布最新調查報告指出，2025年為有史以來第三溫暖的年份，延續了近年全球連續異常高溫的現象，去（2025）年全球平均表面溫度比工業化前時代平均值高出1.44°C，海洋溫度也持續上升。

WMO資料指出，反聖嬰現象（La Niña）帶來的暫時降溫並不會扭轉長期升溫趨勢，WMO秘書長席列斯特（Celeste Saulo）對此表示，「即使有反聖嬰現象發生，但因大氣中溫室氣體的累積，使2025年仍成為歷來最溫暖的年份之一。」除此之外，陸地和海洋的持續高溫也助長了極端氣候發生，例如熱浪、強降雨和強熱帶氣旋等。

此次WMO調查報告共蒐集8個權威資料庫的數據進行分析，其中包含歐洲中期天氣預報中心（ERA5 ）、日本氣象廳（JRA-3Q ）與美國太空總署（GISTEMP v4 ）等。而這8個資料庫數據均顯示，過去3年是史上最溫暖的3年，即使將時間長度延伸至2015年至2025年期間，同樣也是最溫暖的11年。

2025年全球碳預算報告發布 巴黎協定1.5℃目標守不住

此外，根據《大氣科學進展》的一項研究顯示，2025年的海洋溫度同樣名列有史以來的最高溫，全球因升溫而產生的過剩熱量，約有90%儲存在海洋中，使海洋熱成為氣候變遷的關鍵指標。現今全球約有57%的海域溫度已達到有記錄以來的前五暖，範圍包括熱帶及南大西洋、地中海、北印度洋等地，突顯全球各海域正經歷廣泛且普遍的升溫。