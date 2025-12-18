調查：43%台灣民眾用生成式AI 但查證上「高自信、低行動」

台灣網路資訊中心（TWNIC）17日發布2025年度台灣網路報告，調查指出，約43%受訪者已使用生成式AI，但在資訊查證行為上出現「高自信、低行動」落差；且認為AI對自己的風險較小，但會對他人造成風險，呈現「樂觀的第3人效果」。

統計顯示，約57%受訪者自認具備查證新聞或資訊真假的能力，但實際經常查核者僅有1成，近6成上網民眾從不或很少主動查證。TWNIC分析，民眾不查證並非只是因為懶惰，而是受限於「工具難尋」，包括不知道有哪些查證工具及使用方式、工具不夠友善易用等問題。

教育部邁向數位平權推動計畫推動辦公室主任須文蔚表示，調查顯示近8成民眾希望政府提供AI素養教育，建議未來教育應分2個層次，包含讓使用者理解AI偏見與侷限的基礎素養，以及強化AI防詐、假訊息辨識與個資保護等能力。

此外，台灣整體民眾AI素養能力，在去（2024）至今年間顯著提升。調查發現，能評估AI服務優劣者達約79%，但能有效運用AI者僅約66%，顯示民眾「知道AI」到「會用AI」間仍存在落差；其中，40歲以上與專科以下族群在AI素養各面向均較低，也反映世代與教育程度差異。

報告中也提及，台灣民眾短影音使用率已達78%，其中更有58%每日觀看，不過也有逾半數使用者承認，觀看時間經常超過原先預期，凸顯培養民眾資訊辨識能力與使用自主性的當務之急。

值得注意的是，70歲以上長者上網率增加3.6%，從去年50.2%提升至今年53.8%。報告指出，此趨勢反映長者數位參與度提升，也與「世代效應」的遞移有關，即過去熟悉網路的中壯年逐步進入高齡，帶動整體長者上網率攀升。

該份調查報告是根據市話、手機雙底冊全國代表性樣本，共2142份，針對年滿18歲以上民眾，進行問卷調查、深度訪談與質化分析，同時結合歷年調查資料。