調查：57%民眾青睞雙幣卡 逾7成持卡人擁有日圓卡

（中央社記者呂晏慈台北5日電）春節連假即將到來，出國旅遊熱可望帶動雙幣信用卡需求。根據萬事達卡最新調查，高達57%受訪者持有或有意願申辦雙幣卡，其中，雙幣卡持有者中高達73%持有日圓雙幣卡、42%持有美元雙幣卡，反映主要海外旅遊及留學目的地。

萬事達卡今天發布新聞稿，萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，根據交通部及教育部統計，2025年前11月台灣民眾出國人次較前一年度成長12%，2024年台灣留學生人數也成長11%；此次調查發現，過去1年有出國經驗的受訪者中，高達7成選擇使用信用卡消費。

萬事達卡說明，調查發現，56%受訪者認同雙幣卡能有效降低海外刷卡時的匯差變動風險，33%受訪者認為較跨境匯款再領現金更便利；申辦誘因方面，受訪者最重視的前3項因素依序是回饋方式為現金（86%）、海外消費回饋率高（50%）、全程海外醫療險（43%）。

陳懿文觀察，雙幣卡具備鎖定匯率低點、節省換匯手續費、降低攜帶大量現金風險等3大優勢，能為海外消費提供更便利且安全的支付體驗。調查便發現，雙幣卡持有者中高達73%持有日圓雙幣卡、42%持有美元雙幣卡，反映日本與美國為主要海外旅遊及留學目的地。

此外，根據萬事達卡數據顧問服務團隊針對台灣留學生海外刷卡行為進行匿名匯總數據分析，發現留學美國、日本、紐澳的學生平均每張卡年刷約新台幣20萬元，消費結構以教育相關支出占比26%最高，其次為零售商品16%、餐飲食品12%。

其中，在旅遊交通類消費中，透過線上旅遊平台或旅行社刷卡購買旅宿或行程的占比達45%。萬事達卡說明，這顯示留學生也積極安排旅遊體驗異國文化。（編輯：潘羿菁）1150205