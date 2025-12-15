調查：75%烏克蘭人畫下紅線 「不接受」和平談判重大讓步

路透社報導，基輔社會學國際研究所(Kyiv International Institute of Sociology，KIIS)這項民調於11月下旬至12月中旬進行，針對烏克蘭控制領土上的547位民眾進行訪問。

民調結果發現，72%的烏克蘭民眾願意在和平協議上做出一些妥協，也接受凍結當前戰線。

不過，也有75%的烏克蘭人認為，如果和平方案要求烏克蘭割地限武，卻沒有給予明確安全保障，那就是「完全不可接受的」。

烏克蘭人對美國感到懷疑

此外，儘管美國日益施壓俄烏停火，烏克蘭民眾對戰爭的看法仍未出現太大改變，有63%的烏克蘭人準備好持續戰鬥，另外僅9%的民眾認為戰爭會在明年初結束。

面對來自美國的壓力，澤倫斯基14日表示，烏克蘭將放棄加入北約(NATO)，以換取美國提供安全擔保。

然而這一讓步能否引起烏克蘭民眾共鳴，仍是未知數。根據民調結果，只有21%的烏克蘭人信任華府，比去年12月的41%大幅減少；對北約的信任度也從43%下降至34%。

基輔社會學國際研究所執行董事赫魯雪茨斯基(Anton Hrushetskyi)指出，「如果安全保障不夠明確和具備約束力，烏克蘭人不會相信」，而這將也影響整個社會對和平計畫的支持程度。

對選舉不感興趣

美國總統川普(Donald Trump)在斡旋停火之際，也呼籲烏克蘭舉行總統選舉。此舉呼應了俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的要求，澤倫斯基則表示，若美國能保障烏克蘭安全，他對大選持開放態度。

然而，KIIS的民調發現，只有9%的烏克蘭人希望在戰爭結束前舉行選舉。赫魯雪茨斯基指出，這個結果顯示民眾對堅持舉行大選持批判態度，「並視其為企圖削弱國家的行為」。

在烏克蘭政府上個月爆發重大貪污醜聞後，民眾對澤倫斯基的信任一度下滑，但隨著他解僱了涉案幕僚並面對美國施壓，大眾對他的信任度已回升至61%。