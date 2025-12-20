調查：9成教師有AI學習需求 最盼提供免費軟體

記者黃朝琴／臺北報導

黃昆輝教授教育基金會今（20）日公布調查顯示，9成教師對AI（人工智慧）有學習需求，最希望獲得的資源是無償使用的AI軟體，並注重校內穩定的網路環境及數位設備。

黃昆輝基金會於8月27日到10月10日間，以網路問卷調查國小、國中、高中教師，共完整回收3328份問卷，今天召開記者會公布結果，並邀請學者專家分享。

調查顯示，95.6%的教師對各項AI知能有學習需求，包含課程設計、學習評量設計、學生學習困難診斷、差異化教學等。教師最期望實作工作坊和線上課程，透過實際操作演練，直接應用於教學。

另外，超過9成教師期待政府提供無償使用的AI軟體，並給予偏鄉學校人力資源，而穩定的網路環境也是教師認為的重點。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，AI發展是臺灣教育轉型的契機，其中關鍵是教師要有能力運用AI設計課程與教學。目前在職前師資培育階段，大多沒有受過AI訓練，需透過在職進修盡快補強與精進。

黃昆輝表示，教師也是AI時代的學習者，希望政府提供多元化協助，幫助教師全面提升AI素養，並要重視城鄉落差。

新北市教育局長張明文出席記者會分享，AI時代最稀缺的能力不是操作速度，而是判斷力、責任感與經驗整合。具備實務歷練與場域敏感度的資深教育工作者，更能成為AI時代不可取代的領航者，因為他們能辨識AI產出中的偏誤、理解真實情境的限制，並把AI的建議轉化為可執行的決策與教學設計。

黃昆輝教授教育基金會調查，9成教師對AI有學習需求，最希望獲得的資源是無償使用的AI軟體。（黃昆輝基金會提供）