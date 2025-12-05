調查1年！美紅海「誤擊友軍」事件正式報告：船員疲勞、作戰系統缺陷

美F/A-18戰機在紅海上空執行任務。 圖：翻攝US Air Force

[Newtalk新聞] 發生在2024年12月22日，美國海軍提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「蓋茨堡號（USS Gettysburg，CG-64）」，錯誤判斷執行任務結束返回「杜魯門號（USS Harry S. Truman，CVN-75）」航艦的2架F/A-18戰機為敵方威脅，連續發射2枚標準飛彈（SM系列）的「誤擊友軍」事件，經長達將近1年的調查，最新調查報告出爐，指向美軍在高強度作戰環境下的識別與協調漏洞。

該「誤擊友軍」事件造成一架戰機被擊落、兩名飛行員緊急彈射逃生；另一架戰機險些中彈並最終墜毀海中。被第一枚飛彈擊中的戰機飛行員事後向調查人員表示「生命如走馬燈閃現眼前」。據傳當時還有第3架F/A-18戰機遭鎖定，但巡洋艦未執行發射程序。F/A-18每架造價約6,000萬美元，此次事件造成總損失逾1.2億美元。美國中央司令部（CENTCOM）第一時間定調「明顯友軍誤擊」。詳細調查於12月4日發布，揭露船艦通訊系統故障、船員疲勞及指揮官情勢認知不足等問題。

事件源於伊朗支持的葉門胡塞武裝組織（Houthi movement）自2023年10月以色列與哈瑪斯戰爭爆發以來，持續以導彈與無人機襲擊紅海航道，威脅全球貿易與美軍資產。胡塞武裝已發動逾百次攻擊，美軍自2024年9月起派遣「杜魯門號」航艦打擊群接替執行反擊任務，包括轟炸胡塞導彈儲存與指揮設施。進入紅海後，美軍頻繁攔截胡塞無人機與反艦導彈，決策時間僅數秒，增加誤判風險。

調查顯示，「蓋茨堡號」的互操作系統（涵蓋網路管理、監視追蹤與接戰協調）嚴重退化，前三個月部署期間與航艦打擊群指管中心分離運作，導致資訊混亂，加上沒有即時通報。論定船員疲勞與作戰系統缺陷被列為「誤擊友軍」事件主因。

