調職高雄後想定居！她買房卡在「2房還是直上3房」掀網熱議

買房從來不只是坪數與價格的選擇，更是一道關於人生方向的選擇題？近期有網友發文分享，自己升職後被調往高雄仁武工作，一住就是好幾年，從原本的不確定，到現在漸漸對這座城市產生歸屬感，也因此開始認真思考「是不是該買一間房，真正定下來了」，不過未來的房貸壓力讓原PO十分猶豫。

原PO在Dcard上發文表示，過去因為不確定是否會久留高雄，所以一直以租屋為主，直到近期職務趨於穩定，才下定決心找房自住。她坦言，看屋地點主要集中在澄德、仁雄一帶，考量過去曾在機械車位發生過狀況，因此堅持只看有平面車位的物件，也偏好環境清幽、但生活機能仍便利的社區。

然而，真正讓她陷入猶豫的，並不是地段或建案本身，而是「未來」。她透露，父母長年住在台北，自己未來也有可能結婚生子，開始擔心兩房空間是否足夠，「是不是該一開始就看三房、甚至四房？」但一想到房型放大、房貸壓力也隨之增加，內心就開始拉扯。

至於回台北買房，她直言幾乎不敢多想，「喜歡的負擔不起，負擔得起的又不喜歡」，再加上目前職務短期內幾乎沒有調回北部的可能，若為了買房換工作，又得重新在求職市場浮沉。她也提到，與家人討論後，父母反而勸她乾脆留在高雄定居，「他們有空還能南下找我玩，等於南北都有家」。只是回到現實層面，她仍糾結於是否該為未來預留空間，一次買大，還是先以現階段生活為主，避免房貸壓力過重。

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，「都打算定居高雄了為什麼還要自虐回台北買房XD，之前有去華雄天地看過，二房坪數你看大一點也能放下沙發床之類的，但我覺得買負擔得了的格局就好，不用買用不到的地方，父母來玩讓他們去住旅館唄」、「赤仁路異人館對面的預售建案還不錯，上週陪同家人去看三房加平車，價格還可以已經付訂金了，不過要考慮仁武常淹水這點」、「仁武很多很讚的預售屋，有興趣可以私我可以介紹您～我不是仲介，只是很愛看房！也在高雄買了一間！」



