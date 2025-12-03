調虎離山之計? 婦假藉要老闆拿高麗菜 趁機摸走8千元

社會中心／洪巧璇、吳志恆 新北報導

短短一秒就摸走8千元！新北市永和溪州公有市場，有一名攤商發現辛苦賺來的錢不翼而飛，原來是有一名婦人假藉要老闆到後面幫她拿高麗菜，就趁著老闆轉身的瞬間，摸走8千元，老闆也直呼自己被客人的調虎離山之計行騙。

人來人往的菜市場內，穿著黑白條紋上衣的婦人，站在攤位前挑菜，還和老闆有說有笑，不過就在老闆一轉身，婦人就以迅雷不及掩耳的速度，把老闆背包內的現金一把拿走。短短一秒鐘，摸走8張千元大鈔，最後婦人什麼菜都沒買，就立刻開溜，老闆發現背包裡的錢，怎麼少了那麼多張，著急的東翻西找，就是沒找到，這才驚覺剛剛那位婦人很可疑，正要追出去的時候，已經來不及了。菜商攤位房東黃先生：「在挑菜的過程中，婦人就跟攤商說，你那邊後面放高麗菜給我一顆看看，攤商就一回頭，婦人的手就這樣，咻，然後就放在這裡了，就放在下面，轉過來的時候，婦人說多少錢，問一問，結果不買了，放回去的時候，就把錢塞到裡面去，包包內。」

調虎離山之計？婦假藉要老闆幫拿高麗菜 趁機摸走8千元（圖／民視新聞）事發就在新北市永和，溪洲公有市場，張姓菜商向房東承租攤位，只有星期二才會來市場擺攤做生意，沒想到就在2號中午11點多的時候一名婦人假藉要來找他買高麗菜，先是和菜商老闆聊天，讓對方放下戒心，隨後趁老闆轉身，拿高麗菜的瞬間，偷走8千元現金，得手後，連菜都不買，就跑走。遭竊的菜商氣到公布監視器畫面，無奈表示，自己被婦人的調虎離山之計行騙，也希望其他攤商能多加留意竊賊。其他攤商：「我們眼睛要轉來轉去，看來看去，就會被我們發現，人多才會有機會下手。」

調虎離山之計？婦假藉要老闆幫拿高麗菜 趁機摸走8千元（圖／民視新聞）辛苦賺來的錢，短短幾秒鐘就被偷走，攤商只盼竊賊趕緊落網，把偷來的錢還回來。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

