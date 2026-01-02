調虎離山計助「雨刷」走密道？橋院澄清：按慣常程序

嘉義縣議員綽號「雨刷」蔡政宜涉嫌經營跨國洗錢水房，不法金流高達225億元，裁定3千萬元交保，蔡政宜在短短4小時內籌到保金，然而外界質疑院方有「調虎離山」，讓「雨刷」走密道躲過等在外頭的媒體，對此，橋頭地院駁斥，並強調按慣常程序及流程處理。

「雨刷」蔡政宜獲3000萬交保檢方提抗告。（圖／翻攝畫面）

蔡政宜涉跨境洗錢225億元案遭具體求刑10年起訴，橋頭地方法院裁定3千萬元交保及電子監控，橋頭地檢署已對此裁定提起抗告。橋頭地院表示，去年12月30日蔡政宜移審該院後，法官諭知3千萬元交保、限制住居、出境、出海、電子監控，家屬花約4個小時籌足保金。

廣告 廣告

針對外界稱「雨刷」走密道躲過等在外頭的媒體們，懷疑院方使出「調虎離山」，讓他閃過媒體拍攝。對此，橋頭地院澄清，下班時間一律都只開放「南側門」進出，一直以來都是固定的，當晚8點15分左右，蔡政宜在完成交保及裝設科技監控設備之所有手續後，法警同仁按照慣例引導被告從「南側門」離開，一切都是按慣常程序及流程處理，並沒有所謂的「調虎離山」情事。

延伸閱讀

台中「打手基地」大亂鬥爆1死！ 又有犯嫌棄保逃逸

莊家班麻油雞10家分店被惡意加料報復！ 3嫌遭羈押禁見

爆氣畫面曝！新北警「鬼切」左轉還反嗆民眾 分局祭懲處