調虎離山？先縱火轉移注意…再犯北捷隨機殺人！張文墜樓留下做案謎團

記者陳弘逸／桃園報導

嫌犯張文在商旅內製作25顆汽油彈，離開時帶著長刀、煙霧彈等凶器，進行攻擊行為。（圖／翻攝畫面）

桃園市27歲男子張文因未接受教召涉犯「妨害兵役」遭通緝，昨天（19日）在台北車站北捷M7出口、捷運中山站外投擲煙霧彈並隨機殺人，最終墜樓不治。因張文已身亡，具體犯案動機、手法待釐清，檢警追查發現，案發前犯下4起縱火案，有預謀、調虎離山跡象，並藉此警方注意力。

經查，張文北捷犯案前，早在昨天（19日）下午3時46分，分別在林森北路、長安東路一段等至少3處縱火，造成1輛自小客車、1輛貨車、3輛機車毀損。

張文傍晚現身台北車站、北捷M7出口，丟擲煙霧彈、引燃汽油彈，砍人犯案。（圖／翻攝畫面）

接著，張文下午4時57分，前往台北市中正區公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物。由於先前傳出起火原因並不單純，已動用警力介入調查，張文疑似藉此調虎離山，分散警方注意。

犯下縱火約半小時之後，張文便在傍晚5時24分，現身台北車站、北捷M7出口，丟擲煙霧彈、引燃汽油彈，砍人犯案；隨後，又以相同手法，到中山站發動第二次襲擊，最終衝上百貨公司頂樓，疑畏罪輕生，墜樓重傷不治。

由於嫌犯張文已身亡，具體犯案手法、動機仍待釐清，目前檢警正持續擴大搜查，並試圖勾勒出整起犯罪真相。

