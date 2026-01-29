社會中心／賴國彬 桃園報導

桃園平鎮一對情侶以"調虎離山"手法行竊，兩人到機車行佯裝修車及買車，竟然趁老闆忙著處理修車的時候，女子在店內翻找抽屜，最後偷走老闆的皮包，直到隔天老闆要找證件時發現不見了，調閱監視器，才驚覺前一天的情侶是小偷。

一對男女身穿雨衣，把機車牽到機車行修理，男子還蹲在地上一起幫忙機車行老闆，研究機車到底發生什麼問題。看著老闆忙進忙出，女子則是在旁邊，東翻西找，還走到辦公桌後面，打開抽屜，把機車行當自己家一樣自在，整個過程老闆都沒發現。

桃園平鎮一對情侶以"調虎離山"手法行竊。（圖／民視新聞）





機車行老闆：「他說他手機沒電，（那你就借他充就對了），對啊充一充他說他要買車，我就帶他去看車。」一個負責修理車子轉移老闆注意力，一個負責東翻西翻，事情發生在桃園平鎮，這對情侶27號晚上八點多，聲稱腳踏板換掉了要修車。

機車行老闆：「他男朋友說要修車子，可不可以借他工具，他女朋友就走進來說要買車，我就介紹他買車，後來他老公又要借什麼東西，我又跑過來，一下跑那邊一下跑這邊，他老婆就在座椅上面玩手機。」這對情侶分工合作，使出調虎離山之計，試圖轉移老闆注意力，直到隔天老闆要找證件找不到，才發現整個皮包不見，趕快調閱監視器，發現這對情侶，不太對勁。

調虎離山！情侶佯裝修車、買車 趁老闆不注意偷錢包

女子還趁老闆修車時，走到辦公桌試圖東翻西找。（圖／民視新聞）機車行老闆：「我要找行照，發現我皮包不見了，翻監視器來看，（你看他有在翻就對了），對對對。」平鎮派出所副所長劉峻瑋：「本分局已掌握該對情侶身分，將盡速通知到案說明，以釐清案情。」來修車老闆熱心解決，結果對方心術不正，好在錢財沒有損失，不過第一次遇到，也讓機車行老闆感到萬般無奈。

原文出處：調虎離山！情侶佯裝修車、買車 趁老闆不注意偷錢包

