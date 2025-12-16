調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0

娛樂中心／綜合報導

Andy老師與張家寧對簿公堂。（圖／翻攝自眾量級IG）

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。

Andy老師曝光調解進度。（圖／翻攝自Andy老師IG）

Andy老師今年3月開撕張家寧及其家人多項惡行，內容涉及頻道經營、股權分配與財務管理等，雙方對簿公堂，家寧媽則曾控告Andy老師違反《個人資料保護法》及妨害名譽，上月經審判後裁定不起訴。Andy老師今（16）日在IG限時動態曝光調解進度，曬出一張翻白眼自拍照怒發聲：「調解進度0、誠意0」，看起來相當不悅。

張家寧曬雪景美照。（圖／翻攝自張家寧Threads）

僅管官司尚未落幕，張家寧近來仍一如往常更新頻道與社群，昨（15）日還有感而發：「生活是一個個習以為常的碎片組合而成，也是無數的愛心與溫柔，在日復一日中慢慢累積～偶爾出現的新鮮與好奇，像每年的初雪」，最後還不忘提醒粉絲觀看頻道「秘月期POPOO」新片，引來網友狠酸：「看到你眼睛就痛了還溫暖喔？」、「聽說妳們家完全沒有誠意調解是嗎？」。

