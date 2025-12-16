調解家寧破局！Andy老師PO白眼照親揭官司進度：調解進度0、誠意0
YouTuber Andy老師和前女友家寧分手後，雙方針對頻道經營權、公司帳目及金流問題多次隔空交鋒並對簿公堂，今日（12/16）新北地方法院針對相關案件進行調解，傳喚Andy、家寧，以及家寧母親、群海公司負責人曾淑惠到庭。不過據傳家寧本人並未到庭，「前任情侶同框」未能成真，事後Andy也透過社群平台發聲，疑似對調解進度感到強烈不滿。
Andy和家寧的紛爭已延燒多時，兩人分手後因公司帳目和頻道收益問題對簿公堂，新北地檢署今年7月30日偵結相關案件，指出家寧母親曾淑惠涉嫌業務侵占、背信及逃漏稅等罪嫌，家寧父親張國龍與妹妹則涉犯幫助逃漏稅罪。至於家寧本人則因擅自更改「眾量級CROWD」頻道密碼，被依妨害電腦使用罪起訴。家寧9月對此發布影片強調，她並未侵占任何人的錢，同時還以群海公司監察人身分，對公司負責人曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟。
除此之外，Andy先前還指控家寧母親曾淑惠奪取「眾量級CROWD」頻道經營權，並涉嫌侵占商標權收入109萬元、頻道收益4,318萬元，引起外界高度關注。儘管曾淑惠反控Andy違反個資法及妨害名譽，不過該案上月審理後，已裁定不起訴。
新北地方法院今日召開調解庭，通知曾淑惠、家寧及Andy到庭，不過家寧本人並未現身，委由律師郭柏鴻出庭，根據中央社報導，庭後律師表示，今天時間較趕，許多細節尚未達成共識，會再商定下一次調解，家寧會履行監察人職責，維護公司權益。
至於Andy則和律師共同現身法院，面對媒體提問相當低調，未做出回應，僅由律師針對家寧媽媽稱頻道收入是「孝親費」的說法表示不同意。調解庭結束後，Andy也在IG限動PO出自拍照，並打上「調解進度0、誠意0」字樣，似乎對於調解結果，以及家寧一家人態度相當不滿。
