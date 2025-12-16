調解家寧一家人破局！Andy翻白眼怒嗆「誠意0」 官司進度曝光

Andy和家寧調解破局。翻攝IG@andy1994x、chianing_baby

YouTuber Andy老師與前女友家寧分手後，因百萬頻道「眾量級CROWD」的經營權、公司帳目與金流問題爆發連串糾紛，雙方多次隔空交鋒並對簿公堂。新北地方法院今（16日）針對相關案件召開調解庭，傳喚 Andy、家寧母親、群海娛樂負責人曾淑惠到庭進行協商，結束後，Andy也發文抒發心情。

稍早Andy身穿黑色西裝、神情嚴肅快步進入法院，而被女兒提告的曾淑惠則全身包緊緊，面對媒體不發一語，外界高度關注的家寧本人則未現身，由委任律師代為出席，據了解，調解內容聚焦於頻道收益分配、商標權歸屬及相關金流爭議，但庭後雙方皆未對外說明細節。

Andy老師發文抒發心情。翻攝IG@andy1994x

調解結束後，Andy隨即在 IG 限時動態曬出一張於車內拍攝的自拍照，只見他身穿白色高領上衣搭配深色西裝外套，戴著透明框眼鏡，目光凝視窗外，神情冷靜卻顯得壓抑，畫面左側寫著：「調解進度0、誠意0。」短短8字被解讀為對調解結果相當失望。

回顧案情，新北地檢署日前已偵結「眾量級CROWD」相關案件，指出家寧母親曾淑惠涉嫌業務侵占、背信及逃漏稅，遭檢方起訴，家寧父親與妹妹因為涉嫌幫助逃漏稅被起訴，家寧本人則是擅自更改頻道密碼，被依妨害電腦使用罪起訴。另一方面，曾淑惠過去反控 Andy 涉嫌妨害名譽及違反個資法的案件，則已獲不起訴處分。



