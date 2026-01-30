調解家寧一家再卡關！ Andy提訴求：張家王家一人一半

Andy提出訴求，張家、王家一人一半。（圖／記者游承霖攝影）





網紅「Andy老師」（本名王崇睿）與前女友家寧的頻道帳務糾紛延燒，Andy為討回經營「眾量級」頻道被A走的收入，對家寧媽媽曾淑惠提告，檢方起訴後，今天（30日）上午在新北地院第二度進行調解，Andy在律師陪同下出庭，家寧父母也親自出面調解，而家寧則委由律師出面，整個調解庭約莫半小時結束，最終調解依舊未能成功，Andy受訪時指出，我的訴求就是拿到我應得的，張家、王家一人一半，而家寧的律師則說，雙方還在交換意見洽談中。

據悉，新北地院今天（30日）上午10時，召開第二次的調解庭，通知家寧媽媽曾淑惠、群海娛樂公司監察人家寧（張家寧）及Andy到庭；曾淑惠與丈夫早早就抵達新北地院，Andy與律師上午9時58分壓秒抵達，至於家寧則委由律師郭柏鴻出庭，整個調解庭約莫半小時結束，中間調解約10分鐘，雙方則一度離開調解庭，過了數分鐘又再重回調解庭繼續調解。

家寧律師郭柏鴻受訪表示整個調解氣氛很理性。（圖／記者游承霖攝影）

Andy開完庭離開新北地院接受採訪時指出「我的訴求就是拿到我應得的，張家、王家一人一半」；律師補充，目前資料比較缺失，曾女士那邊提供的不夠多，我們目前沒辦法繼續往下去處理，方向就是張家、王家一人一半，Andy應該也要有他的收入去做孝親，這是他多年來應得的，因為頻道是一人一半共有的。

家寧爸爸。（圖／記者游承霖攝影）

家寧律師郭柏鴻受訪時則說，今天就是持續進行調解，雙方都還在交換意見洽談中，之後還會有排定下一次時間，目前還沒有結論；主要是因為相關資料太多，所以調解每次時間有限，所以一次就拿全部東西出來，有些東西需要時間，最後被媒體問及調解狀況時，郭柏鴻也說，大家都很理性交換意見，大家針對事情討論。

至於家寧的父母離開新北地院時，僅表示謝謝關心，並未進一步受訪，而曾淑惠更提醒媒體「後面有車」。

家寧媽媽曾淑惠。（圖／記者游承霖攝影）

