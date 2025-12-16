調解家寧一家破局！Andy怒翻白眼開嗆：誠意0

Andy今（16）日在社群怒揭調解進度。（圖／翻攝自AndyIG）





百萬YouTuber Andy老師與前女友家寧分手後鬧得沸沸揚揚，雙方為了頻道「眾量級CROWD」財務、經營權等問題對簿公堂，官司至今尚未落幕，對此，Andy老師今（16）日曝光事件調解進度，疑似表達強烈不滿。

Andy稍早在社群平台曬出一張戴眼鏡的翻白眼的臭臉自拍照，配文寫下：「調解進度0、誠意0」，似乎是與家寧一家調解破局，而先前家寧媽曾控告他誹謗及違反個資法，均獲不起訴處分，家寧媽也未聲請再議。

廣告 廣告

Andy翻白眼火大開嗆。（圖／翻攝自AndyIG）

Andy翻白眼火大開嗆。（圖／翻攝自AndyIG）

回顧整起風波，Andy與家寧分手後，爆出頻道收益不均等問題，Andy控告家寧、家寧媽（曾淑惠）奪取「眾量級CROWD」頻道經營權，並涉嫌侵佔商標權收入109萬元，及高達4318萬元的頻道收益，消息曝光後引發外界關注。

對此，新北地檢署今年7月偵結相關案件，家寧媽涉嫌業務侵占、背信及逃漏稅等罪嫌遭起訴，家寧爸與家寧妹涉嫌協助逃漏稅罪，家寧則涉嫌妨害電腦使用罪，目前雙方嘗試進入調解階段，但疑似進展不順利，後續事件走向仍有待進一步關注。



【更多東森娛樂報導】

●Andy老師爆遭3台車尾隨！走鐘獎派保鑣原因曝光

●掰了家寧！Andy曬「美女同遊越南影片」：找回戀愛感

●家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況

