調解會議二度破局 警察歌手控恆春旅遊醫院「凹」人命
警察歌手林宏銘指控衛福部恆春旅遊醫院誤診，險害林母喪命，屏東縣衛生局日前主持調解會議，林宏銘質疑主治醫師張家瑋去年7月1日稱林母「心臟積水無藥可救」是否有會診心臟科？恆春旅遊醫院孫副院長會中回覆張家瑋在去年６月曾會診過心臟科醫師記錄，讓林宏銘憤怒表示，7月初的病危狀態竟然拿一個月前的紀錄來「凹」，根本是草菅人命。
林宏銘表示，7月初發病危通知，張家瑋未及時再次會診心臟科醫師進行心臟超音波檢查，如何證明其母心臟積水？明顯就是誤診、嚴重醫療疏失之行為。
「一個月內病情變化難道不用重新評估？」林宏銘表示醫師只憑6月2日的會診心臟科醫師記錄，就斷定心臟積水無救，還讓林母每日注射嗎啡，宣稱要讓病人「自然死亡」，根本不合理。
林宏銘：「7月6日那天，我媽媽明明意識清楚，手還很有力地握住我的手，這叫沒救了嗎？」林母經轉往高雄長庚醫院治療，高雄長庚醫院急診室醫師告訴家屬，林母不僅沒達到病危程度，更不需要住加護病房。僅需在普通病房接受藥物治療，經治療後林母已在去年8月康復出院。
林母在家中休養近半年，現在頭腦清醒，能跟家屬清楚對話與互動。看到母親現況，對比當時差點在旅遊醫院等死，林宏銘表示若如果當時沒堅持轉院，他的母親現在已冤死。
林宏銘認為衛福部立恆春旅遊醫院承擔偏鄉醫療重任，卻發生「叫人等死」的離譜事件。林家將持續追究張家瑋醫師的醫療責任與倫理疏失，不讓偏鄉長者成為醫療體系下被遺忘的受害者。
