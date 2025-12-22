調解有成！軍人57年前觸雷截肢退伍…經法官調解國防部允付200多萬贍養金

李姓二等兵57年前誤觸地雷而截肢退伍，但未獲通知因公傷殘可獲贍養金，經向國防部提出申請卻遭駁回，李男不服興訟獲得勝訴，國防部不服提起上訴，經最高行政法院受命法官張國勳調解後，國防部同意支付李男200多萬贍養金。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍李姓二等兵57年前誤觸地雷炸傷下肢，截肢後保住性命，被核定為因公致身心障礙一等殘廢，獲撫卹退伍，但國防部未通知他因公傷殘可請領贍養金，直到2015年獲悉才提出申請，但國防部以超過5年請求權時效，駁回其申請，僅核准他自2015年3月起可支領贍養金，李男不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認定國防部未依規定通知，判國防部敗訴，陸軍司令部不服上訴，最高行政法院受命法官張國勳邀集國防部、退輔會等單位進行調解，最終國防部同意核發他200多萬元贍養金。

廣告 廣告

另外，由於尚有33位官兵有類似遭遇因未獲贍養金，國防部從善如流同意俢法，今年9月修正「贍養金作業規定」，明定1996年12月31日以前服役期間因公或作戰致身心障礙的義務役士官兵，因身心障礙且未獲權責機關通知者，而逾法定期間未申請贍養金者，得重提出申請，不但化解33件已委由律師將提起訴訟案，也將其餘上百件潛在案件消弭於無形。

全案源於現年78歲前陸軍92師二等兵李姓男子，1968年誤觸地雷炸傷下肢，截肢後保住性命，被核定為因公致身心障礙一等殘廢，獲撫卹終生，於1969年退伍，但國防部未通知他因公傷殘可請領贍養金。李男於2015年春節慰問金發放活動時知悉此事，提出申請。

國防部依據1996年訂定「贍養金作業規定」，賦予因作戰或因公致身心障礙的義務役士官兵請領贍養金的權利，但未像同時期其他專案主動通知符合資格者，導致不少類似李男者不知道提出申請。以請求權時效已超過5年駁回其申請，僅核准他自2015年3月起可支領贍養金。

後來，國防部因監察院調查，於2012年修訂「贍養金發給要點」，不過，仍未通知李男等人。李男直到2015年初春節慰問金發放活動時才知此事，趕緊提出申請。不過，陸軍司令部僅核定2015年3月起得按月支領贍養金，至於之前的贍養金，則以超過5年的請求權時效遭駁回。

李男不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院認定國防部未依規定通知，未罹於請求權時效，撤銷原處分及訴願決定，陸軍司令部不服上訴。

最高行政法院受命法官張國勳認為，李男是因保家衛國而成為身障者，人生從此改變，卻因未接獲通知而錯失權益，是國家的虧欠，還有上百人有類似情形在觀望中；主管機關先後2次疏未通知，恐有違反行政自我拘束原則，但因為僵化的規定，不敢違法行政，張國勳法官因此邀集國防部、退輔會、陸軍司令部、中華民國傷殘軍人協會及李男進行多次調解，經扣除已領贍養金後，補發李男自1998年起的贍養金共200多萬元，亦遊說並促成國防部研議修法。

【看原文連結】

更多自由時報報導

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

心痛影片曝光！被砍騎士生前緊握手機停在「這一幕」 全網看哭了

拿過補助！張文大學研究報告曝光 用自己照片當範例

新豐海邊驚傳「隨機攻擊」 警證實獲報2案3人受傷 追查中

