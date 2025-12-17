調解案成立全國第3 南市長表揚

南市調解案成立率高於全國平均值，市長黃偉哲、民政局長姜淋煌表揚績優調解人員。（記者李嘉祥攝）

臺南市一一三年調解案件一萬二千五百餘件，調解成立一萬一千件，成立率高達八十七點九零%，全國第三名；市長黃偉哲昨（十七）日於「一一四年調解業務講習暨表揚大會」中表揚各區一百八十七名績效優良調解人員，感謝為民眾疏訟解紛，是南市高調解成立率的幕後大功臣。

會中表揚獨任調解市長獎一百六十二名、協同調解績優人員十五名、服務年資績優獎十名；服務年資行政院長獎六甲區陳同和委員、協同調解案件績優行政院長獎曾之婕議員服務處主任謝鴻斌及服務年資內政部長獎；同時也表揚去年各區調解行政績效考核團體獎，甲組第一名東區公所、第二名安南區公所、第三名永康區公所、第四名中西區公所、第五名北區公所；團體獎乙組第一名官田區公所、第二名白河區公所、第三名七股區公所、第四名安定區公所、第五名鹽水區公所。黃偉哲市長表示，去年全國縣市調解案共十四萬一千六百餘件、成立十一萬七千八百餘件，成立率八十三點二零%，南市調解成立率高於全國平均值，感謝各區調解委員會於基層為民眾排解爭議，透過熱心與耐心協助兩造當事人和諧化解紛爭，避免訴訟耗時傷神，造就雙贏局面。

民政局長姜淋煌指出，鄉鎮市區調解是事件未進入法院進行訴訟程序前解決紛爭途徑之一，可節省時間、金錢，避免長年訟累，在不傷和氣情形下有效解決當事人紛爭，感謝各區調解委員、協同調解人員奉獻，也期許持續努力提升調解服務績效，以達簡政便民。