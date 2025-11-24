調解破局！撞死女大生 巨業駕駛認超時上工「保險不賠」

台中市 / 綜合報導

去年9月，台中巨業公車左轉彎，輾死20歲東海女大生，時隔一年多，24日在台中地院進行最後一次調解，不過只有肇事的施姓司機到場，巨業公司沒有派人到場，最終還是宣告破局，因為肇事司機在調解中坦承，因為年滿65歲，持有的大客車駕照有註記，允許的駕駛時段是早上6點到晚上6點，車禍當天是晚上9點多，疑似違反排班規定，才會出現先前保險公司不理賠的事情，對此巨業公司發聲明強調，剩餘賠償不足部分，會由肇事駕駛和公司，依法負連帶賠償責任。

去年9月，巨業公司的公車，在台中知名冰店，宮原眼科前面路口左轉，撞上走在斑馬線的，20歲東海女大生，女大生當下被捲進車底輾過，傷重不治，事發後，肇事司機被認定，涉及過失致死罪嫌，車禍發生一年多，雙方在賠償金額，依舊沒共識， 24日 在台中地院，進行最後一次調解，肇事的施姓司機在調解中坦承，因為自己年齡超過65歲，持有的大客車駕照，允許的駕駛時段是早上6點到晚上6點，車禍發生在晚上9點多，疑似違反排班規定，才會出現先前，保險公司不理賠的事情。

女大生家屬委任律師劉建志說：「如果有這個註記，巨業公司知道，為什麼還要這樣排班，這也是我們的疑問。」施姓司機駕照上，允許開車時段的註記，巨業公司到底知不知情，巨業客運業務部經理徐維聯說：「這部份我們有被主管機關裁罰。」巨業公司也坦言，施姓司機當天確實違反派班規定，遭監理單位懲處，並強調，公司依法投保強制險和責任險，違反派班確實影響責任險理賠，但剩餘賠償不足部分，會由肇事駕駛和公司，依法負起連帶賠償責任。

巨業客運業務部經理徐維聯說：「但我們還是跟對方家屬協調一個合適的調解金。」雙方對於和解條件，始終無法達成合理共識，陷入僵局，調解正式終止，後續將交由刑事程序審理。

