調解進度0！家寧遭嗆「有沒有要面對」 12字回嗆仍輸慘

YouTuber家寧捲入帳務問題人氣持續下跌。（圖／翻攝自家寧 臉書）





YouTuber「眾量級」家寧和Andy分手後，除了各自開設新頻道，也因帳務問題鬧上法院，日前Andy更指出調解進度為0，讓這起事件再度引發網友爭議。近日更新的影片下方也因此讓網友留言砲轟，家寧直接12字強硬回覆，不過網友一招還是秒殺她。

YouTuber家寧遭網友嗆，直球回嗆沒在怕。（圖／翻攝自家寧YouTube）

家寧近日分享新影片「便利商店台式零食隱藏吃法實測」，下方有141則影片，網友們表達了不同聲音，更有關注她和Andy案件進度的網友紛紛開酸，並直呼：「到底有沒有要面對了？」家寧沒在怕直接表示：「持續觀看影片會有你想看的。」

YouTuber家寧回應硬氣，人氣低迷依舊被網友KO。（圖／翻攝自家寧YouTube）

雖然家寧回應硬氣，依舊擁有十足自信，不過還是擋不住人氣持續下滑，有網友更在留言區表示：「我放個😮都可以比家寧的讚多嗎？」結果改則留言獲得303個讚，影片則只有128個讚。



