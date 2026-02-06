調車事故頻傳惹議！台鐵啟動8大改善基礎設施計畫

台鐵公司6日公布年度回顧與展望。（蔡明亘攝）

台鐵公司化第2年持續安全改革，去年可歸責於台鐵的行車事故共42件，有逐年下降趨勢，儘管如此，去年至今年仍頻發調車事故，調查檢討報告更直指員工缺乏安全意識，台鐵將更嚴格管理調車作業，同步執行8大改善基礎設施計畫，強調安全第一零容忍。

台鐵統計114年事故，重大行車事故2件，較前年減少50％，一般行車事故40件減少9％，行車異常事件共820件減少11％。至於台鐵行車責任事故有42件，較前年減少4件，且有逐年下降趨勢。

台鐵公司總經理馮輝昇指出，每周檢討維修周報與安全雙周報，分析各項故障、行車事故及事件數據和原因，提出改進作為，降低事故件數，另將全面針對所有車輛建置駕駛室影音安全輔助系統，新車優先裝設。

雖事故件數下降，但自去年起調車事故頻繁，馮輝昇表示，調車作業和環境、人力有關係，調車場和機務段都有規定作業人數，而在新舊車輛交替使用之際，過往像七堵調車場就有較多舊車占據空間，讓調車作業變頻繁，目前已移置部分車輛，讓七堵調車次數從每天400多次降至300多次，降低員工負荷，另也增補人力並採取教練制帶新人，目前調車作業事故持續減少，會更嚴格管理。

據台鐵改善基礎設施規畫，有8大計畫同步執行，包括「軌道結構安全提升計畫」去年抽換道岔129套、「入侵阻隔設施及告警系統」去年34處阻隔及16處告警、「重點橋梁行車安全提升計畫」預計118年完工、「號誌聯鎖系統更新」預計118年完成、「集集支線基礎設施改善」已通車至集集站，全線預計今年7月通車。

另還有「環島自動電話及有線調度電話系統更新」預計今年完成、「砸道及整碴車輛」41輛已交車10輛，預計今年全數交車、「關鍵電力設備汰換1500組彈簧式終端裝置」已更新977組，預計今年全數完成。

