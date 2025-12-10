調車員執勤遭撞身亡 台鐵：年底前提出內部調查 已重新檢討SOP

台鐵5日發生調車作業意外，一名調車員在花蓮站卸料場區執勤時，遭貨物列車撞擊身亡。台鐵總經理馮輝昇今天表示，目前內部正在進行調查，分析影像資料等，預計年底前向鐵道局提出內部調查資料。台鐵也已重新檢討SOP，保護所有調車員作業安全是首要工作，未來也會調整調車作業場域，後續還需與廠商討論。

台鐵5日發生調車作業意外，一名調車員在花蓮站卸料場區執勤時，遭貨物列車撞擊身亡。（圖／鐵警花蓮分局提供）

一名台鐵員工12月5日上午在花蓮站卸料場區執行調車勤務，不慎遭貨物列車撞擊，經送醫搶救仍宣告不治，交通部鐵道局已要求台鐵提出書面說明。

馮輝昇今天出席「屏東火車站都市更新案簽約記者會」會後接受媒體聯訪時表示，初步調查5日上午9時50分調車員執行業務，10時7分現場其他員工發現該調車員未出現在應該出現的位置，對於調車員傷重離世，已向家屬表達關懷和慰問，將全力協助員工撫恤事宜。

馮輝昇表示，目前職業安全室、運輸安全處及營運安全處正在進行調查，針對影像資料進行分析，但因調車員落車的影像受到列車阻擋，將進一步透過訪談或尋找其他影像資料了解原因，預計年底前向鐵道局提出內部調查資料。

至於調車作業流程檢討，馮輝昇指出，已重新檢討SOP，思考如何讓工作場域更加安全，他強調，保護所有調車員作業安全是首要工作，目前已採取立即措施，希望在「車動、人不動」原則下，確保員工安全，也會針對調車作業場域重新檢討，後續還需與廠商討論。

馮輝昇強調，除了會在最快時間釐清事故原因外，也將採取具體行動措施，避免再度發生調車作業事故。

另外，台鐵產業工會日前呼籲，履行安全改革中「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場，減輕第一線人員需要同時帶人又工作的狀況。

馮輝昇對此表示，員工訓練分成學科、術科，前者是了解作業程序，後者是在現場操作，目前採取國外常見的「教練制」方式，新進員工由一位老師傅或主管帶領，學習將SOP轉換成日常作業。

馮輝昇認為，由有經驗的主管或人員帶領新進員工實際操作，有助於協助熟練技術。員工訓練部分，除了透過教材標準化、數位化，協助員工更快了解實際調車作業外，同時建立資料庫，邀請資深師傅和退休員工傳授經驗。