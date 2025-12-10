調車員遭撞亡 台鐵年底前提內部調查、檢討SOP

（中央社記者黃巧雯台北10日電）台鐵調車員日前遭貨物列車撞擊不治身亡，總經理馮輝昇今天表示，預計年底前向鐵道局提出內部調查資料，同時已重新檢討SOP，並強調保護所有調車員的作業安全是首要工作。

12月5日上午1名台鐵員工在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭到貨物列車撞及，送至醫院搶救仍不治，交通部鐵道局已要求台鐵提出書面說明。

馮輝昇今天出席「屏東火車站都市更新案簽約記者會」會後接受媒體聯訪表示，初步調查5日上午9時50分調車員執行業務，10時7分現場其他員工發現該調車員未出現在應該出現的位置；對於調車員因傷重離世，已向家屬表達關懷和慰問，將全力協助員工撫卹。

馮輝昇表示，目前職業安全室、運輸安全處、營運安全處正在進行調查，並針對影像資料進行分析，但因調車員落車影像受到列車阻擋，將進一步透過訪談或尋找其他影像資料了解原因，預計年底前向鐵道局提出內部調查資料。

有關調車作業檢討，馮輝昇指出，已重新檢討SOP（標準作業程序），思考如何讓工作場域更安全。他強調，保護所有調車員作業安全是首要工作，目前已採取立即性措施，希望在「車動、人不動」原則下，確保員工安全，而調車作業場域也會重新檢討，但後續還需與廠商討論。

馮輝昇強調，除了會在最快時間釐清原因外，也將採取更具體的行動措施，避免調車作業事故再發生。

不過，台鐵產業工會日前呼籲應履行安全改革中「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，減輕第一線人員需要同時帶人又工作的狀況。

馮輝昇對此表示，員工訓練分成學科、術科，前者是了解作業程序，後者是在現場操作，目前採取國外常見的「教練制」方式，新進員工由一位老師傅或主管帶領，讓新員工能從學習到SOP轉換成日常作業方式。

馮輝昇認為，由有經驗的主管或人員帶領新員工實際操作，有助其技術熟練。員工訓練部分，除了透過教材標準化、數位化，協助員工更快了解實際調車作業外，同時還建立資料庫，並邀資深師傅和退休員工傳授經驗。（編輯：張雅淨）1141210