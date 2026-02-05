調車工遭夾傷 台鐵檢討「3關鍵疏失」擬懲處6人

台鐵七堵機務段昨下午發生調車事故，一名調車工遭列車夾傷送醫，連安全帽都出現凹痕。根據內部檢討紀錄，初步調查結果出爐，揪出3大疏失，首先調車作業應由2名調車工共同作業，當時僅一人就執行，且調車工未依SOP作業，號誌工站立位置也不對。台鐵內部直指「員工危害意識不足」，預計針對6人祭出懲處，連受傷的調車工也因未照SOP執行遭記過。

經內部調查，當時調車工作由甲班黃姓調車司機及機務段曾姓與許姓調車人員共同負責，因139次通知更換機車，先由調車機DHL112至W2股北邊聯掛E527，再將E527轉至W11股北邊聯掛E1055停留。甲班司機員依曾員號訊表示聯掛還有3車、2車及1車，將機車控速至2km／h，但隨即發現E527已和E1055聯掛，無線電則傳出曾員聲音，稱自己被夾到了。

甲班司機員立即下車查看，並將連結器解聯，回到機車往北拉開，當時也發現，曾員的安全帽有凹痕，頭部則有被安全帽夾到的外傷，七堵行控聽到無線電後，立即通報119，並將曾員送至基隆長庚醫院就診。經檢查，曾員同步電腦斷層掃描無異常。

調查結果顯示，曾員受傷的直接原因為火車聯掛中輕微撞擊頭部，不過還有3大間接原因，首先是調車人員未到期，依七堵機務段調車人員工作分配，執行調車作業時應有2名調車工共同執行，此案僅有一名曾姓調車工到場，就開始調車作業。

且作業當下未依調車SOP執行，曾員誤判車輛已停車，因此開始拆解BP管，未注意車輛實際上為2km／h慢速移動，因此遭撞擊。另也發現號誌工站立位置不對，依規定人員應站在外側引導車輛連掛後，再行做車下BP風管拆解作業，而不是車輛運行中人站在路線內作業。

檢討紀錄直指，此案發生基本原因就是「員工危害意識不足」，台鐵擬定3項改善及防範措施，包括調車作業開始前，調車人員應用行調電話向司機員確認兩員皆到，並展開連續3個月勤前教育宣導遵守SOP重要性，列入訓練計畫與年終考核參考，而調車人員也應相互確認站立位置，確保作業安全。

根據台鐵內部檢討結論，人員懲處部分，曾姓技術助理記過一次、許姓技術助理記過一次、黃姓司機員申誡兩次、許姓運轉組長申誡兩次、李姓運轉副段長申誡一次、張姓段長申誡一次。台鐵盼以此案作為案例，加強對員工宣導，調車務必遵守SOP，避免再度發生類似情形。

