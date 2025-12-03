調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚

張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。

而張惠妹的調酒師Sam，先前就宣布要把酒吧「A Light」移到台東，3日終於在社群開心表示即將要開業，並寫下「One night in 台東」，還貼出張惠妹的美照。

張惠妹美照由調酒師男友Sam搶先曝光。（圖／翻攝IG）

照片裡的張惠妹，綁著牛角頭、帶上鼻環，露出香肩，雖然眼睛閉著，但可以看得出整個人狀況很好，不少網友們湧入狂讚「怎麼可以這麼美啦！」連戴愛玲也誇「美」。

對於能夠再回到台東開唱跨年，張惠妹先前曾表示「台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

