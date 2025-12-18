調酒「極繁主義」新浪潮 夏威夷最老酒吧將熄燈

圖／shutterstock 達志影像

近年，全球調酒界開始吹起「極繁主義」浪潮，調酒師結合3D列印與煙燻噴霧等工藝，使飲品呈現出奇異、華麗的視覺效果，在社群世代大受歡迎。然而，在餐飲業追求創新服務的同時，夏威夷一間經營超過九十年、見證二戰歷史的傳奇酒吧，卻因租約問題無奈熄燈。儘管鄰里發起行動試圖挽救，這座承載無數老兵記憶的歷史地標，仍將隨庫存酒水售罄，正式畫下句點。

五彩繽紛的泡沫、誇張的貝殼杯具，再加上繚繞的煙霧，一杯杯調酒在酒吧吧檯上慢慢成形。在追求極簡多年後，全球調酒界現正吹起一股「極繁主義」浪潮，要把每一杯酒，都做得更講究、更有層次。

廣告 廣告

倫敦夜鷹酒吧首席調酒師 佩德拉扎尼：「我們經歷過一段極簡風盛行的時期，所謂極簡，就是少即是多。但現在流行的是『多即是多』，用最貼切的方式來形容這種風格的話，就是我們希望呈現出來的調酒，不只是帶給顧客視覺或味覺上的享受。」

這股趨勢不只追求表面的浮誇，更講究整體感受，從3D列印的配件到提取香菇的香氣，調酒師試圖掌控顧客的嗅覺與味覺，讓每一口酒都能在舌尖與大腦激發出更多火花。

巴哈馬酒吧餐飲總監 因伯特：「有很多方法可以讓調酒變得更有特色，可以使用復古或獨特的酒杯，準備合適的調酒工具和裝飾，甚至使用煙燻器。總之，有各種方法都能為調酒增添獨特風格。」

而這種層次豐富、講究細節的體驗，也正好回應了現代人對「儀式感」的期待。特別是在社群媒體盛行的現在，一杯精心製作、外型吸睛的調酒，不只好喝，也成了拍照分享的主角，讓人在花錢時，更容易覺得這一杯值得。

倫敦夜鷹酒吧首席調酒師 佩德拉扎尼：「這給了人們一個出門的理由，因為如果在家就能調出簡單飲品的話，為什麼還要來酒吧呢？當然，他們也是為了我的服務而來，只是如果我能再提供一個額外的動力讓他們到訪，那我就達到我的目的了。」

然而，當新潮酒吧試圖用華麗又講究的體驗吸引客人時，一些承載著深厚歷史的純樸空間，卻漸漸失去容身之處。在夏威夷檀香山，一間挺過無數風雲時刻的老字號酒吧，近日就宣告即將正式熄燈。

酒吧經理 亞松森：「這家酒吧已經開很長時間了，所以房東覺得關門的時候到了。」

這段旅程之所以戛然而止，全是因為房東突然決定不再續約。雖然背後理由不明，但這項突如其來的消息，已讓鄰近業者與居民感到驚愕與不捨，甚至有人打算親自上門交涉，以挽救這座充滿回憶的社區地標。

顧客 馬爾姆格倫：「我今天早上看到報紙上說這家酒吧要關了，所以特地下來看看。我們剛在對街吃了午餐，覺得順便來這裡剛剛好。」

隔壁酒吧老闆 史都華：「我聽到這消息真的心都碎了，我現在正要去找房東。不能關門，它可是夏威夷最老的酒吧！所以不行，它一定要留下來。」

而大家之所以極力搶救，是因為這間成立於1934年的小店，曾見證禁酒令結束與珍珠港事件的硝煙，更是當年亞利桑那號官兵最溫暖的聚集地，它的謝幕對許多老兵而言，就像是一個時代記憶的斷裂。

文史機構發言人 麥考伊：「我認為這對退伍軍人社群來說意義重大。我知道時代在變，但這也是歷史，而這段歷史是我們不想忘記的。」

可儘管老顧客萬般不捨，這塊承載九十年歲月的招牌終究還是得拆下。面對無法預知的最後期限，員工們決定不留遺憾，打算把架上的酒一杯一杯賣完，陪著這間傳奇酒吧，走到真正畫下句點的那一刻。

更多 TVBS 報導

用料超狂！排隊吃名店 龍蝦關東煮PK帝皇蝦西施泡飯

首爾「偽出國」夯！ 立飲酒吧、機場主題咖啡廳民眾搶打卡

讓世界嚐見台灣！台酒 × 吳寶春麥方店 推15週年限定酸種麵包系列

《埃及之王：法老》台南奇美博物館展出 晶英獨家推住房專案

