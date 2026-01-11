調鐘點費教師無感 專家3建議

教育部日前宣布提高中小學導師職務加給，兼任和代課教師鐘點費調增20％，以及增給教師行政工作獎金。但基層教師認為，教育部此次調整教師待遇，對多數老師根本沒意義，且鐘點費不是加薪，是「多做才有錢」的變相加班制度，教育部對外政策宣傳，對內是現場老師的現實壓榨。

教育部於去年12月31日宣布3項教師待遇調整，包括導師加給增加1000元、鐘點費調高20％、行政工作獎金另加1000至2000元，乍看之下是替老師調薪，但許多老師反映，「我，好像一毛都沒加」，因為授課正常，沒有超鐘點、不多兼課的老師，完全領不到，這不是全面加薪，而是多做才能多拿。

行政工作獎金則有名額限制，依照學校規模分配，並非每位行政老師都有，甚至可能出現最忙、最累的教學組、出納組，反而可能領不到的荒謬現象。導師費則是唯一確定會入帳，但沒有帶班的老師同樣拿不到。

一名基層老師指出，很多老師被告知加薪了，實際上根本沒發生在自己身上，甚至要被質疑老師不是已經加薪了嗎？怎麼還在抱怨，這樣的政策到底是改善教師待遇，還是在製造對教師誤解與對立。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，教育現場正陷入「行政荒、人才流失」窘境，若想要留住人才，建議朝三面向加薪，包括專業加給每年調升5至10％，讓初任年薪破120萬元。職務加給部分，導師費8000元、行政加給跳升1.5萬元，終結「行政大逃亡」。另外，讓敘薪到頂的老師，年薪達200萬元，尊嚴留任現場。