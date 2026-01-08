調高據點餐飲經費及專職人員薪資 苗縣府舉辦社區照顧關懷據點經費說明會

苗栗縣政府因應衛生福利部長照服務發展基金一般性獎助計畫經費申請獎助「社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」項目及基準修正案，辦理三場次「一一五年度社區照顧關懷據點計畫經費說明會」。七日第一場在縣府第二辦公大樓五樓國際會議廳，另外，昨八日在銅鑼鄉中平集會所及今九日在頭份市民生社區活動中心，希望藉此讓社區瞭解未來政策面的執行及業務推動內容，落實據點橫向交流與經驗分享，增進社區工作人員對社區照顧關懷據點工作內容與方法。

廣告 廣告

七日銅鑼中平集會所辦理一一五年度社區照顧關懷據點計畫經費說明會，由副縣長邱俐俐與社會處長張國棟蒞會說明，昨八日出席鄉鎮為銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、苑裡鎮、通霄鎮等五個鄉鎮，除酌量調高據點餐飲經費及專職人員薪資，也鼓勵更多退休人員加入據點志工行列，一代接續一代的照顧，讓社區照顧關懷據點更溫暖。

苗栗縣政府社會處張國棟處長指出，苗栗縣至一一四年十二月底止，六十五以上老年人口有十萬七千四百七十六人，佔全縣總人口數的20.23％，已邁向高齡化社會。

副縣長邱俐俐表示，為讓全縣老人可以享受快樂的銀髮生活，縣府積極成立「社區照顧關懷據點」，目前已輔導設置二三一處據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動等服務，並鼓勵所有老年人都踴躍到關懷據點，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，讓老年生活更健康、快樂、充實，也讓據點成為長者們的第二個家（見圖）。

副縣長邱俐俐與社會處長張國棟、老人福利科張瑞瑜科長上午與一百五十多位社區工作人員詳細說明申請獎助計畫，同時宣布縣府考量物價飛漲，將酌量調高據點餐飲經費及專職人員薪資。社會處長張國棟說，為讓長輩吃得好、吃得營養，針對據點餐飲加值經費，一一五年由每月六千元提升至七千元；另外據點專職人員薪資，也爭取中央經費支持，由每月三萬三千元提升至每月三萬四千元，大專院校畢業加給一千元，為每月三萬五千元，期望專職人員能久任，提供幸福、溫暖的據點服務，一起營造苗栗成為敬老、尊老、愛老的好家園，實現在地老化的目標。

副縣長邱俐俐感謝衛福部的支持和社區據點專職人員的努力，縣府持續推動老人福利及挹注據點資源，除了充實據點硬體設施及酌量調高據點餐飲經費及專職人員薪資，也鼓勵能有更多退休人員加入據點志工行列，用一代接續一代的照顧，形成善的循環，讓每個社區照顧關懷據點更溫暖。副縣長強調，縣府會持續做社區關懷據點的後盾，和大家一起，讓苗栗成為一個能夠安心變老、被溫柔照顧的地方。