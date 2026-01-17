談三班護病比入法 石崇良：涉及層面廣、持續討論中

（中央社記者沈佩瑤台北17日電）三班護病比入法朝野協商未果，衛生福利部長石崇良今天指出，護病比涉及疾病複雜度、照護強度，包括人力、輔助措施等都應納入討論，是否適合用單一硬性數字，都持續討論中。

為緩解國內護理人才荒，政府提出護理人力政策整備12項策略計畫，其中包括護理團體倡議已久的「三班護病比入法」，但15日在立法院黨團協商，朝野與衛生福利部皆有不同主張，最終沒有共識。

石崇良今天下午出席活動後接受媒體聯訪指出，衛福部對於改善護理環境一直持續努力，目前各層級醫院已陸續導入智慧護理照護、科技協助及彈性人力輔助，因此希望在制度設計上保留彈性，以因應不同照護需求。

對於外界關切衛福部是否會提出部版草案，石崇良並未給出明確時間表，僅表示相關內容均在討論中，強調降低護理人員負荷、提升照護品質、減輕民眾負擔是衛福部推動政策的三大目標。

針對三班護病比在實務執行面可能面臨的困境，石崇良直言，護病比的設定應併同考慮疾病複雜度、照護需要強度、照護人力配置及相關輔助措施，若僅採取「一個很硬性、一致性的數字」，會不會反而成為醫院增加輔助人力或科技協助的阻力，都應納入討論。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，護理界並不樂見以懲罰作為制度核心，醫療機構應該做的是盡快補足人力，而不是用「入法就會關床、影響就醫權益」來恐嚇民眾。她說，政府近年已透過健保點值調整改善醫院收入，醫院應將資源回饋給第一線員工，特別是護理人員。

六大醫院工會昨天也發表聯合聲明，指出三班護病比入法是「挽救全民醫療最後底線」。工會強調，護病比入法不僅是總統賴清德的政治承諾，近兩年在政府資源挹注與配套推動下，整體達標狀況已明顯改善，入法時機已成熟。

目前三班護病比基準為：醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。（編輯：張銘坤）1150117