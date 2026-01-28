談不在籍投票立場 游盈隆稱公投先試分階段推：九合一全面上路太冒險

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院內政、司法法制委員會今（28）日聯席審查中選會人事同意權按公聽會。中選會主委被提名人游盈隆被問及不在籍投票立場時說，如果立院通過不在籍投票，中選會只有依法行政全力以赴，但一開始在九合一選舉全面弄不在籍投票，是太大膽而且冒險做法，暴虎馮河，是不是能從公民投票開始實施，逐步累積經驗，解決社會或人們疑慮，分階段一步一步走，會是比較好的做法。

中選會主委被提名人游盈隆。（圖／方炳超攝）

立法院今天聯席審查中選會人事同意權，藍綠立委都將焦點聚焦在不在籍投票。藍委牛煦庭問，不在籍投票的境內移轉投票，如果立院修正後，會不會忠實執行法律？游盈隆回應稱「當然」，如果立院通過不在籍投票，中選會只有依法行政、全力以赴，最近從中選會同仁得到的許多資訊，他深深感覺，不在籍投票是世界潮流，也是台灣許多人直覺上對的努力方向，當我們講很多國家都有，我們沒有而感到落後了，自己很慚愧，那種心情可以理解。

游盈隆稱，他肯定那是一個進步的思維，但也不能脫離現實，如果回到國家選舉制度，深入去看，很快會發現，不在籍投票牽涉的是非常複雜的選舉工程，尤其九合一地方選舉實施不在籍投票，現階段來講肯定是災難，因為有九千多種選票。

綠委張宏陸質詢時也問及此事，游盈隆說，台灣落後很久，要迎頭趕上，道理上是說得過去的，讓無法返鄉的人可以在居住地投票，社會上普遍會贊成，但他也同意，這可能會產生很多問題，包含張宏陸所說的買票，因為台灣沒有實施過不在籍投票，所以不知道會遇到怎樣的狀況，在這樣狀況下，事先應該做好周全研究調查，考量各種因素來進行。

游盈隆說，中選會提出的解決方式是可行的，就是循序漸進不是一步到位，一開始在九合一選舉全面弄不在籍投票，是太大膽而且冒險做法，暴虎馮河，是不是能從公民投票開始實施，逐步累積經驗，解決社會或人們疑慮，這樣分階段一步一步走，會是比較好的做法。

張宏陸附和稱，他也是這麼認為，先對事來移轉投票，以公投做不在籍投票，很多國家都做不在籍投票，台灣要不要跟著做，這是崇高理想他也不反對，但台灣有特殊買票文化，「美國會買票嗎？不會吧！」到處都有在買票，幾十年來都是這樣，如果我們對人選舉也實施移轉投票，對岸中國透過大規模買票，這對台灣是嚴重災難。



