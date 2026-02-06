談不成就開戰! 美伊今面對面核談判 美要求伊「零核能力」以揚言打擊

伊朗代表團抵達阿曼首都準備與美國代表進行核談判。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 伊朗外交部長阿拉格齊於阿曼當地時間 6 日淩晨，率領代表團抵達阿曼首都馬斯喀特，將出席當天與美國代表團舉行的核問題談判。據悉，代表團成員還包括伊朗外交部政治事務副部長拉萬奇、法律與國際事務副部長加里巴巴迪以及外交部發言人巴加埃等多名外交官。

一名談判代表團成員表示，本輪對話的重點將僅限於核問題，媒體關於其他潛在議題的各種猜測均不屬實，也無法得到確認。與此同時，美軍不斷在中東地區集結，帶給伊朗莫大壓力，而以色列也不斷嗆聲，可能會在沒有美軍的協同下，率先對伊朗發動攻擊。

廣告 廣告

美軍2025年六月講解「午夜之錘」轟炸伊朗福爾多等地核設施的情況。(示意圖) 圖：翻攝自 評論員梁芳

巴加埃在社交媒體發表聲明說，伊朗與美國此次外交接觸力求「就核問題達成公平、雙方認可且體面的諒解」。巴加埃表示，對於以往的沉痛經驗，伊朗始終銘記在心，其中包括對伊朗核問題全面協議的違約行為，去年 6 月伊朗遭到軍事侵略，以及近期伊朗局勢遭到「外部干涉」。希望美方亦能以負責任、務實和嚴肅的態度參與這一外交進程。

當天，白宮新聞秘書萊維特表示，目前美國政府在伊朗問題上仍以外交為首選路徑，要求伊朗實現「零核能力」，此次談判旨在測試達成協議的可能，她同時警告伊朗不要忽視美方軍事威脅，因為除了外交手段，美國總統「還有其他的選擇」，美方將根據談判的結果評估下一步行動。

白宮發言人萊維特。 圖：翻攝自萊維特的Ｘ

此外，以色列總理納坦雅胡當天在出席議會外交與國防委員會的討論時表示，以色列已做好準備對伊朗發動「非常嚴厲的打擊」，目前的打擊準備程度及強度將遠超去年 6 月對伊朗的打擊行動。他同時表示，以色列和美方在伊朗問題上保持密切的溝通。

2025 年，在阿曼斡旋下，伊朗和美國舉行多輪間接談判，但核心分歧難解。美國要求伊朗完全放棄鈾濃縮，伊朗強調其和平利用核能的權利不可剝奪。去年 6 月，以色列突襲伊朗引發雙方「12 日戰爭」，在此期間，美國還發動「午夜之錘」行動，出動 B-2 轟炸機投擲 GBU-57 MOP 重磅炸彈炸毀了伊朗多處關鍵核設施，兩國談判自此中斷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…

謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛