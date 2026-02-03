談不攏 川普向哈佛大學天價索賠10億美元

美國總統川普(Donald Trump)向哈佛大學提出天價索賠，川普在真實社群發文，「將向哈佛大學求償10億美元(約新台幣316億元)，並希望將來跟哈佛不再有任何糾葛」。紐約時報之前報導，哈佛大學在與川普政府談判過程中取得對方讓步。

法新社報導，川普政府官員指控哈佛宣揚所謂的「覺醒」意識，同時在支持巴勒斯坦的抗議活動中，並未能充分保護猶太學生，因此提起法律訴訟，且要求賠償鉅款。

輿論批評川普政府此舉是對自由派大學施壓。

廣告 廣告

與哈佛同屬常春藤聯盟的哥倫比亞大學去年夏天同意支付川普政府2億美元，並承諾遵守規定，禁止在招生、招聘過程中考量種族因素。

紐約時報2日報導，川普可能放棄向哈佛大學要求2億美元的和解金。

川普2025年9月對媒體表示，與哈佛大學的談判快要完成，和解金額5億美元，其中包括設立職業學校。

川普2日在真實社群發文，「他們想要弄一套複雜的職業培訓方案，但是被拒絕了，我們認為不夠完整，而且不會成功」，「這不過是哈佛想逃過5億美元賠償的手段，因為他們犯下更嚴重、更令人髮指的違法行徑，賠償金額應該更高」。不過，川普並未說明哈佛大學涉嫌違反哪些法律。(編輯：宋皖媛)