即時中心／潘柏廷報導

今（10）日不僅是美麗島事件46週年，更是「世界人權日」的日子，總統賴清德特別在臉書強調，未來政府會從三個方向持續推動轉型正義：調查真相、還原歷史；保存記憶、向內扎根；恢復受難者的清白與尊嚴，讓國家勇於承認錯誤、彌補傷痕，讓民主與人權的根基更穩固。

賴清德在臉書表示，今天是世界人權日。上個週末，他出席2025年世界人權日典禮，向所有在威權時代受難、為自由民主奮鬥的前輩，致上最深的敬意與感謝，「如果不是他們甘冒風險、堅持信念，就不會有今天被世界稱為「亞洲民主燈塔」的台灣」。

廣告 廣告

同時，賴清德承諾，未來政府會從三個方向持續推動轉型正義：調查真相、還原歷史；保存記憶、向內扎根；恢復受難者的清白與尊嚴，讓國家勇於承認錯誤、彌補傷痕，讓民主與人權的根基更穩固。



話鋒一轉，賴清德指出，當前威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻挑戰，但相信經歷過二二八、白色恐怖、美麗島事件的台灣，更明白自由與人權的可貴，也更有決心守護得來不易的成果。



他也說，台灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給仍在威權陰影下生活的人們；也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，因為「民主」是台灣唯一的方向。



最後，賴清德強調，台灣會堅定站在民主的最前線，讓人權與自由的普世價值，如同玉山的旭日穿透歷史陰霾，照亮台灣每一寸土地，也照亮全世界。





原文出處：快新聞／談世界人權日 賴清德：未來3方向推動轉型正義

更多民視新聞報導

歷史觀測站／藍白快看！這才是真獨裁 46年前「僅做這事」差點被處死

台大實習律師知法犯法！酒駕改名求緩刑 二審「改判結果」出爐

游智彬舉布條鬧場「險被車撞」！王世堅反應曝光

