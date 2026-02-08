談世紀血案風波 柯文哲：民進黨執政18年沒真相

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》改編自至今仍未偵破的林宅血案，但遭外界抨擊對受害者及家屬缺乏尊重，製作單位雖發出聲明致歉，但仍爭議不止。民眾黨前主席柯文哲今（8日）則喊話，請大家不要消費過去的受害者，儘快跨過去往前走，才是歷史正確的態度。

電影製作單位日前發出聯合聲明坦言，林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼，我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。

柯文哲受訪則表示，歷史事件最好要能儘快跨過去，最重要的還是要往前看。他長期以來對於像「228事件」這種轉型正義，民進黨從前總統陳水扁8年執政，到前總統蔡英文8年、總統賴清德2年，到現在都已經18年了，18年後如果還跟大家講沒有真相、沒有什麼，他實在是不想聽。

柯文哲表示，歷史應該要往前看，他不是說要大家遺忘歷史，但希望要儘快做個總結，畢竟台灣還是要往前走。這也是為什麼民眾黨寧可在228騎行一日北高，用比較正面的活動取代，因為他很討厭每天都在搞那個悲情。

