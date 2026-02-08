談世紀血案 「228受難家屬後代」柯文哲轟：別消費受害者、綠執政18年還說沒真相

談到《世紀血案》，柯文哲轟民進黨執政18年了還在說沒真相。（鏡報李智為）

電影《世紀血案》改編自林宅血案，卻未獲當事人林義雄及其家屬同意，爭議如雪球越滾越大。身為「228受難家屬後代」的民眾黨前主席柯文哲今（8日）談及此事，轟民進黨執政18年還在說沒真相，他實在是不想聽了。

談世紀血案 柯轟民進黨還在說沒真相

柯文哲上午再次赴新竹挺邱臣遠，媒體詢問他228受難者家屬對於《世紀血案》取材林宅血案未獲當事人授權看法，柯回應，歷史事件最好能夠盡快跨過去，重要的是要往前看。

柯文哲強調這是他個人看法，對228這種轉型正義，若民進黨經過阿扁（前總統陳水扁）、小英（前總統蔡英文）各8年，賴清德又快2年，加起來18年了，「18年後你還跟大家講說沒有真相，沒有什麼，我實在是不想聽了」。

二二八辦一日北高 柯：我很討厭每天搞悲情

柯稱這並非要遺忘歷史，但結論就是歷史往前看、台灣還是要往前走；話鋒一轉他說這也是為何民眾黨寧可在228當天舉行「一日北高」，用正面活動取代那種，「我很討厭每天都在搞那些悲情啦」，特別是別消費過去受害者，結論是盡快跨過去往前走，這才是歷史正確態度。

