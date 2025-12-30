談中共圍台軍演「沒什麼好擔心」 川普：他們在那裡演習20年了！

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

中國人民解放軍東部戰區昨（29）日宣告，將在台灣周邊海空領域進行軍事演習「正義使命-2025」，並且今（30）日會有實彈射擊。對於中國此番軍事威嚇，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間29日受訪時表示，中國國家主席習近平沒有告訴他這件事，因此他也不擔心這場在台海周邊展開的實彈演習，因為中國海軍已經在該區域軍演20年。

美國總統川普於當地時間29日受訪時表示，不擔心這場在台海周邊展開的實彈演習，因為中國海軍已經在該區域軍演20年。（圖源@realDonaldTrump | Truth Social）

根據《路透社》等外媒報導，美國當地時間29日，川普於佛羅里達州接待以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），並在雙方的聯合記者會上回應了關於他對中方軍演的了解程度、個人看法以及是否曾與習近平就此進行交流等問題。

對此，川普強調，他與習近平始終維持著良好的關係，對方在溝通中並未提及軍演計畫，他個人亦不認為習近平有入侵台灣的意圖，「他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做」。當媒體追問這類軍演是否會對其造成困擾時，川普直言「完全沒有什麼讓我擔心的」，更稱中國「已經在那個區域進行海軍演習20年了」。

外媒報導分析指出，中國選在此刻展示強大武力，時間點正好落在川普政府近期宣布批准一項價值111億美元的高額對台軍售案之後。有專家評論認為，中國正試圖模糊「常態化軍演」與「實質進攻預備」之間的界限，透過這種作法，壓縮美國及其盟友針對潛在攻擊動作的反應與預警時間。

