談中共政權 石平諷習傻瓜是中共滅亡「加速師」

出身中國、現為日本國會參議員的政論家石平，日前接受中央廣播電台「為人民服務」節目專訪時表示，習近平的出現或許是神想要終結中國共產黨政權的安排，才會讓中國選出一個「傻瓜」坐上中國共產黨總書記的地位，而他也反諷地說，習近平也沒有辜負這樣的期待，13年來已經把中國經濟搞垮，人心渙散，早已成了名副其實中國共產黨滅亡的「加速師」。

因遭中國禁止入境 石平訪台反擊

出身中國的日本參議員石平，因為遭到中國制裁禁止入境而聲名大噪，甚至決定以訪問入境台灣，證明台灣根本不是中國，因此讓他這次訪台行程，備受外界關注。

習近平遭諷傻瓜 是中共滅亡加速師

對於中共目前的政權，石平在接受央廣專訪時就認為，習近平的出現或許是「神」為了終結中共集權統治而選出的「推手」，不但把這個傻瓜捧到了中共總書記的位子，更讓他把中國的外交搞臭、經濟搞垮，社會人心渙散，讓他被民間戲稱為「加速師」，加速了中共的滅亡進程。

他說：『我覺得習近平的出現吧， 又是一個更大的推手，也許就是神要想終結中國共產黨這個集權，然後選出一個傻瓜，然後非得把這個傻瓜捧到中國共產黨的總書記這個地位，然後習近平某種意義上也沒有辜負神的期望，這13年他幹的事情就是把中國搞垮，把中國的外交搞臭，把中國的經濟搞垮，把共產黨搞得人心渙散，所以國內不是好多人叫他加速師，加速中國共產黨的滅亡，我覺得最後也是有推手的。』

中共對高市打壓 喚起日本民眾政治的覺醒

至於日本現在的政局，石平對高市早苗的崛起則是給予高度評價。他指出，高市早苗在民調中擁有超過70%的穩定支持度，在年輕族群中甚至達到90%，這在民主社會中簡直是「奇蹟」，而他認為，這也完全拜中共所賜，要不是中共對高市的打壓及謾罵，怎能喚醒日本民眾的覺醒。

他說：『日本人從政治界上也覺醒了，也真正看到一個需要把日本領向好的方向的這麼一個領導人終於出現了，而且某種意義上把高市早苗作為一個非常強有力的領導人的形象樹立起來的，又是習近平他們幫了很大的忙，他們就是高市首相說了那句話以後，關於日本的存立危機涉及到台灣那句話以後，習近平中國對日本對高市首相那就是使用各種手段恐嚇施壓，然後謾罵，我看著中國的人民日報都笑，用的就是文化大革命那些語言，反正就是謾罵你，然後這種東西結果全部失敗了。』

盼中國最終走向沒有共產黨的一天

儘管中共內部正面臨嚴重的內亂與崩潰風險，石平對中國人民未來的苦難表示憂心，但他仍希望中國最終能走向一個沒有共產黨的未來。他認為，在川普與高市早苗等領導人的帶領下，自由世界將推動歷史，重建國際秩序，而作為一名日本國會議員，他則將盡力維護日台安全與和平，並期待未來在推動中國變革的歷史時刻中，繼續發揮影響力