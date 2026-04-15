談中國惠台政策 王金平：盼賴政府接受利於兩岸發展的作為

國民黨主席鄭麗文拜會前立法院長王金平。(記者王藝菘攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席鄭麗文訪中返台後前往拜會前立法院長王金平。針對中國提出的十項惠台政策，王金平受訪表示，希望台灣執政當局能夠用智慧、善巧的來接受，它認為可行而且又能夠有利於兩岸共同發展的作為。

王金平表示，惠台政策就要看習近平的誠意度，「他的誠意度，鄭主席感受到是百分之百」，所以我們要重新重視惠台的政策，希望我們執政當局也能夠用智慧、善巧的來接受，它認為可行而且又能夠有利於兩岸共同發展、順利成長的作為，應該這樣才是對我們的民生產生好的幫助。

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王金平說，此行，鄭麗文也一再提起這次所受的待遇是相同也是元首級的，這個最主要就是對於鄭麗文的一種敬重，而且非常的重視，展現他們最高的一個誠意。那這次連老天爺天氣都是非常晴朗，等於可以非常好的一個大環境。

王金平說，在這次的訪問，鄭麗文感受到的是我們都是中華民族的一份子，儘管兩岸的分治，但是各自發展出這兩岸的生活的制度跟方式，到今天為止兩岸都是非常成功；制度生活是不一樣，但是都是受到國際社會的肯定。

王金平表示，大陸發展到今天程度，它也要重視怎麼樣在世界上扮演一個和平的角色，所以在現在無論哪一個戰爭，大家都希望以和平者的一個角色來協助來調和，來促成和平。所以不用說，「中華民族那更是不能打仗」，習近平這樣的理念跟鄭麗文完全的契合。

王金平表示，我們未來希望兩岸共同來接受這個和平的理念，相信每一位我們的人民都一樣有共同的期待跟共同的作為，來促成兩岸的尊重和和平。

鄭麗文表示，非常感謝王金平出門前的時候給她非常大的加持，回來了之後又跟王交換心得，也得到王很大的肯定，希望未來能夠落實不管是惠台諸多的政策，真的讓我們所有的民眾都能夠感受到和平的紅利。

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