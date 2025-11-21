談中國科技擴張與全球供應鏈風險 江雅綺：台灣是民主國家可信賴夥伴
即時中心／顏一軒報導
駐英國公使江雅綺近期受「CERGE-EI Foundation in Westminster」智庫邀請，參加其舉辦的「2025戰爭代價研討會：經濟安全與自由－三方韌性：國家安全、關鍵基礎設施與金融體系」（2025 Price of War symposium, Economic Security and Freedom - Tripartite Resilience: National Security, Critical Infrastructure, and Financial Systems）並擔任與談人，就中國科技發展動向、全球供應鏈風險以及台灣在高階晶片製造與AI發展中的重要角色，與歐美科技、軍事及產業專家進行深入交流。
駐英國台北代表處在臉書發文表示，此次論壇聚集來自歐美的科技、軍事及產業專家，討論焦點包括中國近期大力推動科技創新與新質生產力，並加速打造自給自足的供應鏈，此舉對全球經濟安全可能帶來深遠影響；同時，台灣身處高階晶片製造核心，握有AI科技發展的關鍵角色，其相關策略也備受關注，現場討論踴躍。
江雅綺提及，中國正以全國之力推動科技自主供應鏈的建構，使經濟安全與國家安全更加緊密相連。她以半導體產業的晶片製造商安世半導體（Nexperia）個案為例，說明中國透過收購外國企業，企圖將他國關鍵技術與產能轉移至中國，此舉可能造成當地產業空洞化，並對相關國家的經濟安全構成威脅；台灣主張「價值外交」到「加值外交」，在與民主國家共享理念的基礎上，展現值得信賴的合作精神，是共同強化經濟安全的最佳夥伴。
