「不用害怕2027！」黃重諺公開台灣國安真實現況 中共操作四方向「疑美、疑台、疑賴、疑軍」｜Yahoo《齊有此理》
中共航母福建號日前航行經過台灣海峽，對台灣的動作接連不斷。國安會諮委黃重諺到Yahoo《齊有此理》接受主持人王時齊訪問，公開國安第一線的現況，同時也解答對於外傳「2027年開戰」的看法。
黃重諺提到，現在各國在國防上面臨威脅時，朝野都站在同一陣線，而台灣確實有快速強化國防戰力的必要，不應該有黨派之分。對於大家會擔心2027年這個時間點，黃重諺分析，因為這正好是中國領導者任期交替期間，加上中國領導者在之前演說曾提到，要在這個時間點做好軍事整備，因此各國也以此做因應，以嚇阻可能的威脅。
黃重諺認為，以台灣過去在國防的準備和後續投資來看，台灣在整體防衛上有能力可以嚇阻威脅。他進一步說明，這不是代表準備好在某個時間點要打仗，而是憑著自身實力，讓對方不敢動作。
對於日前發放的台灣全民安全指引（小橘書）引發正反兩極評價，黃重諺觀察大多數民眾都予以肯定，覺得內容易懂。他也澄清，不少民眾小時候都經歷過防空演習，不可能一本書就引戰，就像先前提倡家戶準備避難包，目標是提前做好準備，強化自我防禦的韌性。
黃重諺說，法國最近也推出小橘書，其實早就慢了歐洲各國很多拍，但歐洲的人民也沒質疑小橘書代表要打仗或是浪費錢。「我覺得我們本就欠國民一個緊急避難的指引，如今終於有了，雖然慢了很多年，但之後要做得更好」。
面對中國的複合式威脅延伸到日本，黃重諺坦言台灣近年每天平均都有一萬則假訊息，所以早就有自己一套因應之法。面對中共常見四大操作方向「疑美、疑台、疑賴、疑軍」，國安會現在提前幫大家打好預防針，直接揭露對方套路，所以台灣網友已經能夠識別，還會在假消息下面回嗆。
面對近來國會助理在朝野間掀起爭議，黃重諺過去曾擔任過十年國會助理，期間包括擔任過陳其邁的助理。他公開當時的起薪是三萬八，直言無論是公費助理還是委員，心中都有三把尺，第一是不能破壞憲政權力分立的精神；第二是除非有真憑實據，不會對個別的廠商或個案進行質詢；第三是凡事以國防、國安優先。他以此套用在國防部採購軍火卻被在野黨質疑，對整個立法權的行使帶來很大的傷害。
相關新聞：
台積電提告羅唯仁 國發會主委葉俊顯舉鼎泰豐案例 相信企業內控機制！
數發部長林宜敬擴大「詐騙好人隊」 揭Facebook、Line溝通幕後！
《齊有此理》是YahooTV自製的政治評論談話性節目，透過主持人王時齊多年的新聞媒體經驗，邀請每集不同的來賓、政府官員，共同針對每週的重磅時事議題及國家級政策，和觀眾好好說道理！
